Зсув у Папуа-Новій Гвінеї поховав понад 2000 людей - уряд
Київ • УНН
Масштабний зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї поховав понад 2 000 людей у віддалених гірських селах, ускладнивши рятувальні роботи: наразі знайдено лише 5 тіл загиблих.
Три дні тому в Папуа-Новій Гвінеї стався масштабний зсув, який поховав понад 2000 людей. Складна місцевість перешкоджає наданню допомоги та зменшує надії знайти тих, хто вижив. Про це пише Reuters з посиланням на уряд країни, передає УНН.
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Національний центр з ліквідації наслідків стихійних лих надав нову цифру в листі до ООН, згідно з яким кількість можливих смертей перевищила 670 осіб .
Останній перепис населення тихоокеанської острівної держави був проведений у 2000 році, і багато людей живуть в ізольованих гірських селах.
Міністр оборони Біллі Джозеф заявив, що 4000 людей проживали в шести віддалених селах в районі Маїп-Мулітака в провінції Енга, де вранці в п'ятницю стався зсув, коли більшість спали.
Понад 150 будинків були поховані під уламками майже на два поверхи. Рятувальники чули крики з-під землі.
18 членів моєї сім’ї поховані під уламками та землею, на якій я стою, і ще багато членів сім’ї в селі я не можу порахувати
Більше ніж через 72 години після зсуву жителі все ще використовували лопати, палиці, щоб пересунути уламки. За даними влади провінції, було знайдено лише п'ять тіл.
Внаслідок зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї загинуло понад 670 осіб26.05.24, 14:24 • 23873 перегляди