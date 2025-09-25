Украина и Папуа-Новая Гвинея установили дипломатические отношения - МИД

$41.410.03
17:19 • 4870 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 10749 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 17324 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 45378 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 32907 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 57712 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57105 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 75431 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55678 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47308 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут25 сентября, 10:14 • 30707 просмотра
15 поездов задерживаются после ночной атаки рф, два из них более чем на 5 часов - Укрзализныця25 сентября, 10:30 • 14323 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 18556 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 26914 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 18452 просмотра
публикации
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto14:30 • 11576 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 18455 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 26919 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25 сентября, 10:24 • 45379 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут25 сентября, 10:14 • 30710 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 18559 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 28285 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 61971 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 120123 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 78361 просмотра
Украина и Папуа-Новая Гвинея установили дипломатические отношения - МИД

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Министры иностранных дел Украины и Папуа-Новой Гвинеи подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений. Украина готова развивать сотрудничество в сферах продовольственной безопасности, цифровых технологий и гуманитарных инициатив.

Украина и Папуа-Новая Гвинея установили дипломатические отношения - МИД

На полях 80-й сессии ГА ООН министры иностранных дел Андрей Сибига и Джастин Ткаченко подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Папуа-Новой Гвинеей, передает УНН.

Детали

Сибига выразил благодарность своему коллеге за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Для нас это не просто символический жест, а важный шаг для развития сотрудничества 

– подчеркнул он и добавил, что Украина готова развивать отношения в ключевых сферах, в частности глобальной продовольственной безопасности, цифровых технологий и гуманитарных инициатив.

Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений - Зеленский25.09.25, 00:27 • 3110 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Андрей Сибига
благотворительность
Папуа - Новая Гвинея
Украина