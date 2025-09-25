Украина и Папуа-Новая Гвинея установили дипломатические отношения - МИД

На полях 80-й сессии ГА ООН министры иностранных дел Андрей Сибига и Джастин Ткаченко подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Папуа-Новой Гвинеей, передает УНН.

Сибига выразил благодарность своему коллеге за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Для нас это не просто символический жест, а важный шаг для развития сотрудничества