Украина и Папуа-Новая Гвинея установили дипломатические отношения - МИД
Киев • УНН
Министры иностранных дел Украины и Папуа-Новой Гвинеи подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений. Украина готова развивать сотрудничество в сферах продовольственной безопасности, цифровых технологий и гуманитарных инициатив.
На полях 80-й сессии ГА ООН министры иностранных дел Андрей Сибига и Джастин Ткаченко подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Папуа-Новой Гвинеей, передает УНН.
Детали
Сибига выразил благодарность своему коллеге за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Для нас это не просто символический жест, а важный шаг для развития сотрудничества
