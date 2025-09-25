Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини - МЗС
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Папуа Нової Гвінеї підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин. Україна готова розвивати співпрацю у сферах продовольчої безпеки, цифрових технологій та гуманітарних ініціатив.
На полях 80-ї сесії ГА ООН міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Папуа Новою Гвінеєю, передає УНН.
Деталі
Сибіга висловив вдячність своєму колезі за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці
