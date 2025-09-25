Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини - МЗС

$41.410.03
17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
16:17
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть
25 вересня, 10:14
15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця
25 вересня, 10:30
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
25 вересня, 10:47
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить
25 вересня, 10:50
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів
25 вересня, 11:57
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринку
14:30
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів
25 вересня, 11:57
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить
25 вересня, 10:50
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 10:24
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть
25 вересня, 10:14
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Державний кордон України
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
25 вересня, 10:47
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії
25 вересня, 06:17
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
23 вересня, 12:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
22 вересня, 10:56
МіГ-31
Fox News
Saab JAS 39 Gripen
Су-30
Су-24

Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини - МЗС

Київ • УНН

 980 перегляди

Міністри закордонних справ України та Папуа Нової Гвінеї підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин. Україна готова розвивати співпрацю у сферах продовольчої безпеки, цифрових технологій та гуманітарних ініціатив.

Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини - МЗС

На полях 80-ї сесії ГА ООН міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Папуа Новою Гвінеєю, передає УНН.

Деталі

Сибіга висловив вдячність своєму колезі за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці 

– наголосив він і додав, що Україна готова розвивати відносини у ключових сферах, зокрема глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій і гуманітарних ініціатив.

Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин - Зеленський 25.09.25, 00:27 • 3126 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Андрій Сибіга
благодійність
Папуа Нова Гвінея
Україна