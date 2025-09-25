Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини - МЗС

На полях 80-ї сесії ГА ООН міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Папуа Новою Гвінеєю, передає УНН.

Деталі

Сибіга висловив вдячність своєму колезі за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці – наголосив він і додав, що Україна готова розвивати відносини у ключових сферах, зокрема глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій і гуманітарних ініціатив.

