Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин - Зеленський

Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського, Міністерство закордонних справ України.

У присутності лідерів України Володимира Зеленського та Сирії Ахмада аш-Шараа міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані підписали комюніке про встановлення дипломатичних відносин.

Президент України повідомив, що під час перемовин із лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа сторони детально обговорили можливості співпраці, спільні безпекові загрози та шляхи протидії їм.

Ми з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри