Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин - Зеленський

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Це сталося після падіння режиму Асада та визнання Сирією окупованих територій України.

Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин - Зеленський

Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського, Міністерство закордонних справ України

Деталі

У присутності лідерів України Володимира Зеленського та Сирії Ахмада аш-Шараа міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані підписали комюніке про встановлення дипломатичних відносин.

Президент України повідомив, що під час перемовин із лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа сторони детально обговорили можливості співпраці, спільні безпекові загрози та шляхи протидії їм.

Ми з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри

- повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

У МЗС нагадали, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у 2022 році, за правління Башара аль-Асада, після рішення Сирійської Арабської Республіки про визнання т.зв. "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

"Під час візиту до Дамаска наприкінці грудня 2024 року, після падіння режиму Асада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з новим керівництвом країни та допустив відновлення дипломатичних відносин", - йдеться у дописі міністерства.

У Нью-Йорку президент Сирії зустрівся з американським генералом, який свого часу його заарештовував24.09.25, 13:35 • 2382 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Дамаск
Башар аль-Асад
Сирія
Володимир Зеленський
Україна