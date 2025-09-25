Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений - Зеленский

Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского, Министерство иностранных дел Украины.

В присутствии лидеров Украины Владимира Зеленского и Сирии Ахмада аш-Шараа министры иностранных дел Андрей Сибига и Асаад аш-Шейбани подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Президент Украины сообщил, что во время переговоров с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа стороны подробно обсудили возможности сотрудничества, общие угрозы безопасности и пути противодействия им.

Мы с Президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа во время переговоров также подробно обсудили перспективные отрасли для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им. Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия