Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений - Зеленский
Киев • УНН
Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений. Это произошло после падения режима Асада и признания Сирией оккупированных территорий Украины.
Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского, Министерство иностранных дел Украины.
Детали
В присутствии лидеров Украины Владимира Зеленского и Сирии Ахмада аш-Шараа министры иностранных дел Андрей Сибига и Асаад аш-Шейбани подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.
Президент Украины сообщил, что во время переговоров с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа стороны подробно обсудили возможности сотрудничества, общие угрозы безопасности и пути противодействия им.
Мы с Президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа во время переговоров также подробно обсудили перспективные отрасли для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им. Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия
В МИД напомнили, что Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2022 году, при правлении Башара аль-Асада, после решения Сирийской Арабской Республики о признании т.н. "независимости" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
"Во время визита в Дамаск в конце декабря 2024 года, после падения режима Асада, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с новым руководством страны и допустил возобновление дипломатических отношений", - говорится в сообщении министерства.
