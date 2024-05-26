Reuters: во время оползня в Папуа-Новой Гвинее пострадали более 4 тысяч человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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reutersReuters
papua-novaya-gvineyaПапуа - Новая Гвинея
Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  115563 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  142475 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  131303 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  123815 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115744 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107521 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101579 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  98596 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  192147 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  263131 просмотра
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20 мая 2024, 12:30  •  395931 просмотра

Reuters: во время оползня в Папуа-Новой Гвинее пострадали более 4 тысяч человек

Более 4 000 человек пострадали в результате мощного оползня в селе на севере Папуа-Новой Гвинеи.

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Reuters: во время оползня в Папуа-Новой Гвинее пострадали более 4 тысяч человек

российская армия нанесла удары по десяти громадам Сумщины

Российская армия атаковала 10 населенных пунктов в Сумской области, осуществив 174 взрыва из артиллерии, минометов, ракет и беспилотников.

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российская армия нанесла удары по десяти громадам Сумщины

Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ

Российский истребитель МиГ-31К осуществил пуск ракеты «Кинжал» с аэродрома Саваслейка в направлении Ивано-Франковской области Украины.

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Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ

В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о движении ударных беспилотников в направлении Староконстантинова.

Война •   •  11443 просмотра
В Хмельницкой области были слышны взрывы

"шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области

В Винницкой области в результате российского обстрела пострадал жилой дом, 3 человека получили ранения, жителей пришлось эвакуировать.

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"шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области

Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки России на Украину

Польша повысила уровень воздушной тревоги из-за ракетных ударов России по Западной Украине, инициировав процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства и осуществляя мониторинг ситуации.

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Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки России на Украину

Генпрокурор Костин сделал заявление относительно авиаудара по Харькову

Генеральный прокурор Костин призвал предоставить Украине оружие и снять ограничения на его использование для защиты граждан после того, как Россия совершила очередное военное преступление, обстреляв гражданский торговый центр в Харькове.

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Генпрокурор Костин сделал заявление относительно авиаудара по Харькову

На Херсонщине в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина

В Станиславе Херсонской области от взрывчатки, сброшенной с беспилотника российскими оккупантами, пострадал 72-летний мужчина, который получил осколочные ранения и травмы.

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На Херсонщине в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина

Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате масштабного пожара в игорном зале в Раджкоте, штат Гуджарат, Индия, есть опасения, что под завалами может быть больше жертв.

Общество •   •  13317 просмотра
Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек

Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа

Президент Зеленский ввел санкции против около 70 российских юридических лиц, более 20 средств массовой информации, таких как НТВ, "Первый канал", газеты "Известия" и "Московский комсомолец", а также некоторых украинских компаний в ответ на действия России.

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Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа