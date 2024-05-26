Reuters: во время оползня в Папуа-Новой Гвинее пострадали более 4 тысяч человек

В результате оползня на севере Папуа-Новой Гвинеи пострадали более 4 тыс. человек, пишет Reuters со ссылкой на гуманитарную группу CARE Australia. Ранее местные СМИ сообщали, что количество погибших оценивается в 300 человек, передает УНН.

Детали

Оползень произошел 24 мая на территории села Каокалам в северной провинции Энга. Местные СМИ писали со ссылкой на представителей местной власти, что в результате оползня под землей было «похоронено» около 300 человек и более тысячи домов.

Из-за оползня пострадали шесть сел. На территории этих населенных пунктов проживает более 4 тыс. человек.

Общее количество пострадавших может быть выше цифры в 4 тыс., поскольку провинция Энга была "местом убежища для тех, кто был вынужден покинуть свои дома в результате конфликтов" в близлежащих районах. Reuters пояснил, что речь идет о межплеменных конфликтах в провинциях. В их результате с начала года были убиты 26 человек.

В результате оползня в населенных пунктах образовались ямы глубиной до 8 метров. Это отрезало доступ к части дорог и усложнило действие местных экстренных служб по оказанию медицинской и гуманитарной помощи. Накануне австралийское телевидение сообщало, что единственным способом добраться до мест вероятной гибели местных жителей можно было только с помощью вертолетов.

Более 300 человек похоронило под оползнем в Папуа-Новой Гвинее