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Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ
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Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки России на Украину
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На Херсонщине в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина
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Reuters: во время оползня в Папуа-Новой Гвинее пострадали более 4 тысяч человек
Более 4 000 человек пострадали в результате мощного оползня в селе на севере Папуа-Новой Гвинеи.
российская армия нанесла удары по десяти громадам Сумщины
Российская армия атаковала 10 населенных пунктов в Сумской области, осуществив 174 взрыва из артиллерии, минометов, ракет и беспилотников.
Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ
Российский истребитель МиГ-31К осуществил пуск ракеты «Кинжал» с аэродрома Саваслейка в направлении Ивано-Франковской области Украины.
В Хмельницкой области были слышны взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о движении ударных беспилотников в направлении Староконстантинова.
"шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области
В Винницкой области в результате российского обстрела пострадал жилой дом, 3 человека получили ранения, жителей пришлось эвакуировать.
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки России на Украину
Польша повысила уровень воздушной тревоги из-за ракетных ударов России по Западной Украине, инициировав процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства и осуществляя мониторинг ситуации.
Генпрокурор Костин сделал заявление относительно авиаудара по Харькову
Генеральный прокурор Костин призвал предоставить Украине оружие и снять ограничения на его использование для защиты граждан после того, как Россия совершила очередное военное преступление, обстреляв гражданский торговый центр в Харькове.
На Херсонщине в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина
В Станиславе Херсонской области от взрывчатки, сброшенной с беспилотника российскими оккупантами, пострадал 72-летний мужчина, который получил осколочные ранения и травмы.
Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате масштабного пожара в игорном зале в Раджкоте, штат Гуджарат, Индия, есть опасения, что под завалами может быть больше жертв.
Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа
Президент Зеленский ввел санкции против около 70 российских юридических лиц, более 20 средств массовой информации, таких как НТВ, "Первый канал", газеты "Известия" и "Московский комсомолец", а также некоторых украинских компаний в ответ на действия России.