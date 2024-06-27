В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

Киев • УНН
Google объявил о крупнейшем расширении своего переводчика, добавив 110 новых языков, включая крымскотатарский, афарский, кантонский, мансийский, нко, панджаби (шахмухи), тамазит (амазиг) и ток писин, причем около четверти из них происходят из Африки.
В Google анонсировали самое большое расширение своего переводчика: появится 110 новых языков, включая крымскотатарский. Об этом пишет УНН со ссылкой на блог компании.
Детали
Благодаря нашей обширной языковой модели PaLM 2 мы начинаем добавлять 110 новых языков в Google Переводчик, что является самым большим расширением за всю историю
Для обучения специалисты Google использовали языковую модель искусственного интеллекта PaLM 2. Особенно эффективным ИИ был для изучения языков, связанных между собой - например, языков, близких к хинди, таких как авадхи и марвади.
Вот некоторые из новых языков, которые будут поддерживаться в Google Переводчике:
Около четверти добавленных в переводчик языков происходят из Африки. А твим есть также и другие языки, к примеру: менский - это кельтский язык острова Мэн в Ирландском море. В декабре 1974 года умер последний человек, который владел менским. Но впоследствии благодаря особым энтузиастам этот язык начал снова возрождаться.
Напомним
Компания Google планирует интегрировать ИИ Gemini в свой сервис Gmail, благодаря чему пользователи получат ряд новых функций. В частности, речь идет о возможности сортировки электронной почты с помощью ИИ, упорядочения вложений в Google Диске, подведения итогов пропущенных встреч.