В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google анонсировали самое большое расширение своего переводчика: появится 110 новых языков, включая крымскотатарский. Об этом пишет УНН со ссылкой на блог компании.

Детали

Благодаря нашей обширной языковой модели PaLM 2 мы начинаем добавлять 110 новых языков в Google Переводчик, что является самым большим расширением за всю историю - говорится в сообщении.

Для обучения специалисты Google использовали языковую модель искусственного интеллекта PaLM 2. Особенно эффективным ИИ был для изучения языков, связанных между собой - например, языков, близких к хинди, таких как авадхи и марвади.

Вот некоторые из новых языков, которые будут поддерживаться в Google Переводчике:

Афар - это тональный язык, на котором говорят в Джибути, Эритрее и Эфиопии.

Кантонский язык - он уже давно является одним из самых запрашиваемых языков для Google Переводчика.

Крымскотатарский язык - тюркский язык, родной язык крымских татар. Сегодня крымскотатарский относится к языкам, требующим дополнительной защиты по классификации UNESCO.

Менский - это кельтский язык острова Мэн.

Нко - это стандартизированная форма западноафриканских языков мандинка, которая объединяет многие диалекты в один общий язык.

Панджаби (Шахмукхи) - это разновидность панджаби, написанная персидско-арабским письмом (шахмукхи), и является самым распространенным языком в Пакистане.

Тамазигский язык (амазигский) - это берберский язык, на котором говорят в Северной Африке.

Ток-писин - это креольский язык на основе английского и язык межнационального общения Папуа-Новой Гвинеи.

Около четверти добавленных в переводчик языков происходят из Африки. А твим есть также и другие языки, к примеру: менский - это кельтский язык острова Мэн в Ирландском море. В декабре 1974 года умер последний человек, который владел менским. Но впоследствии благодаря особым энтузиастам этот язык начал снова возрождаться.

Напомним

Компания Google планирует интегрировать ИИ Gemini в свой сервис Gmail, благодаря чему пользователи получат ряд новых функций. В частности, речь идет о возможности сортировки электронной почты с помощью ИИ, упорядочения вложений в Google Диске, подведения итогов пропущенных встреч.