У Google Translate з'явиться понад 100 нових мов: серед них кримськотатарська
Київ • УНН
Google оголосив про найбільше розширення свого перекладача, додавши 110 нових мов, включаючи кримськотатарську, афарську, кантонську, мансійську, нко, панджабі (шахмухі), тамазіт (амазиг) і ток пісін, причому близько чверті з них походять з Африки.
У Google анонсували найбільше розширення свого перекладача: з'явиться 110 нових мов, включно з кримськотатарською. Про це пише УНН з посиланням на блог компанії.
Деталі
Завдяки нашій великій мовній моделі PaLM 2 ми починаємо додавати 110 нових мов до Google Перекладача, що є найбільшим розширенням за всю історію
Для навчання фахівці Google використали мовну модель штучного інтелекту PaLM 2. Особливо ефективним ШІ був для вивчення мов, що повʼязані між собою — наприклад мов, що близькі до гінді, як-от авадхі та марваді.
Ось деякі з нових мов, які будуть підтримуватись в Google Перекладачі:
- Афар - це тональна мова, якою розмовляють у Джибуті, Еритреї та Ефіопії.
- Кантонська мова - вона вже давно є однією з найбільш запитуваних мов для Google Перекладача.
- Кримськотатарська мова – тюркська мова, рідна мова кримських татар. Сьогодні кримськотатарська належить до мов, що потребує додаткового захисту за класифікацією UNESCO.
- Менська - це кельтська мова острова Мен.
- Нко - це стандартизована форма західноафриканських мов мандінка, яка об'єднує багато діалектів в одну спільну мову.
- Панджабі (Шахмукхі) - це різновид панджабі, що пишеться персько-арабським письмом (шахмукхі), і є найпоширенішою мовою в Пакистані.
- Тамазігська мова (амазігська) - це берберська мова, якою розмовляють у Північній Африці.
- Ток-пісін - це креольська мова на основі англійської та мова міжнаціонального спілкування Папуа-Нової Гвінеї.
Близько чверті доданих до перекладача мов походять з Африки. А твім є також й інші мови, до прикладу: менська — це кельтська мова острова Мен в Ірландському морі. У грудні 1974 року померла остання людина, яка володіла менською. Але згодом завдяки особливим ентузіастам ця мова почала знову відроджуватися.
Нагадаємо
Компанія Google планує інтегрувати ШІ Gemini до свого сервісу Gmail, завдяки чому користувачі отримають низку нових функцій. Зокрема, йдеться про можливість сортування електронної пошти за допомогою ШІ, упорядкування вкладень у Google Диску, підбиття підсумків пропущених зустрічей.