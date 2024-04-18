На севере Индонезии из-за извержения вулкана эвакуировали более 11 тысяч человек

Более 11 000 человек эвакуируют, а авиасообщение в регионе было нарушено из-за извержения вулкана, которое происходит на севере Индонезии. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в среду были зафиксированы четыре извержения 725-метрового вулкана Руанг, после чего индонезийское вулканологическое агентство повысило уровень тревоги до четвертого, самого высокого по шкале. Они также расширили зону отграничения вокруг кратера с четырех до шести километров.

Глава геологического агентства Индонезии Мухаммад Вафид ранее заявил, что первое извержение Руанга подняло столб пепла на два километра в небо, а второе извержение подняло его на 2,5 километра.

Из-за расширения зоны отграничения будут эвакуированы еще по меньшей мере 11 615 жителей, находящихся в зоне риска, и их перевезут в столицу провинции Манадо, - говорится в сообщении.

Чиновники также опасаются, что часть вулкана может обвалиться в море и вызвать цунами, как это произошло во время извержения в 1871 году.

Авиационная служба объявила о закрытии международного аэропорта им. Сэма Ратуланги в Манадо по меньшей мере до вечера четверга "из-за распространения вулканического пепла, который может угрожать безопасности полетов". Аэропорт имеет сообщение с Китаем, Сингапуром и Южной Кореей.

Также были значительные перебои в полетах в и из международного аэропорта Кота-Кинабалу в соседней Малайзии. Кота-Кинабалу находится на северной оконечности малайзийского острова Борнео, чуть более чем в 1100 километрах к северо-западу от Руанга.

Индонезия расположена в зоне "огненного кольца". В стране насчитывается 120 действующих вулканов.

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