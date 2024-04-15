Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в регионе Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в понедельник в регионе Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее. Как пишет Reuters, об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ), передает УНН.

Детали

Сильное землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло на севере Папуа-Новой Гвинеи рано утром в понедельник. По данным GFZ, подземные толчки залегали на глубине 79 км.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 110 километрах к восточному юго-востоку от города Кимбе на острове Новая Британия.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что "угрозы цунами нет". Немедленных местных сообщений о повреждениях не поступало.

Напомним,

Папуа-Новая Гвинея расположена на Тихоокеанском "Огненном кольце" - дуге сейсмических разломов вокруг Тихого океана, где происходит большая часть землетрясений и вулканической активности в мире.

В прошлом месяце регион всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,9, в результате которого погибло по меньшей мере пять человек и было разрушено около 1 000 домов.