$41.480.16
47.200.23
ukenru
Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли
Эксклюзив
12:51 • 11296 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
11:49 • 23106 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

11:02 • 29365 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
08:39 • 70136 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

08:35 • 53191 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 45388 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 66154 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 95757 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 62721 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 59010 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.2м/с
39%
751мм
Популярные новости

Минус еще 930 оккупантов: потери врага на 5 июня

5 июня, 04:47 • 14171 просмотра

В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

5 июня, 05:00 • 20050 просмотра

В Киевской области произошел взрыв: трое раненых, есть задержанный

5 июня, 05:24 • 12829 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

08:57 • 40453 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 47545 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 88222 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 100879 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 161130 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 201555 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 312794 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Биньямин Нетаньяху

Криштиану Роналду

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Германия

Белый дом

Киев

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 47848 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 50700 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 96761 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 312794 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 165547 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

DJI Mavic

Северный поток

Нью-Йорк Таймс

Северный поток — 2

На Филиппинских островах 35 000 лет назад существовал архипелаг с развитой морской культурой

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Археологи обнаружили доказательства существования развитой морской культуры на Филиппинах 35 000 лет назад. Найденные орудия труда, кости животных, ракушки и человеческие останки свидетельствуют об этом.

На Филиппинских островах 35 000 лет назад существовал архипелаг с развитой морской культурой

Археологи обнаружили, что 35 000 лет назад на Филиппинских островах существовала технологически развитая морская культура. Доказательства ученые собирали в течение 15 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Рhys.

Детали

Ученые раскрыли историю эффективной миграции людей, передовых технологических инноваций и межкультурных связей на расстоянии, достигающем более 35 000 лет.

В последней публикации исследователей Ateneo представлено множество данных и материалов Археологического проекта Миндоро, включая некоторые из древнейших доказательств присутствия анатомически современных людей (Homo sapiens) на Филиппинском архипелаге, в Западном Миндоро, в частности на острове Илин; Сан-Хосе; и Санта-Тереза, Магсайсей.

Миндоро, как и большинство основных Филиппинских островов, кроме Палавана, никогда не был соединен с материковой частью Юго-Восточной Азии ни сухопутными мостами, ни ледниковыми щитами, и для достижения его всегда были необходимы морские переправы. Это, вероятно, стимулировало развитие сложных технологий для передвижения и выживания в этой среде.

Доказательства сложных древних технологий на Филиппинских островах

Разнообразные находки, такие как человеческие останки, кости животных, ракушки и орудия труда, изготовленные из камня, костей и ракушек, свидетельствуют о том, что ранние жители Миндоро успешно использовали как наземные, так и морские ресурсы, таким образом, что более 30 000 лет назад они уже имели мореходные способности и специальные рыболовные навыки, позволявшие им ловить хищные виды рыб в открытом море, такие как бонито и акула, а также устанавливать связи с отдаленными островами и популяциями в огромном морском регионе Воллесиа.

Канарские острова: местные готовятся к протестам против массового туризма16.05.25, 16:56 • 4090 просмотров

Особого внимания заслуживает инновационное использование ракушек как сырья для инструментов, используемое более 30 000 лет назад. Кульминацией этого стало изготовление тесел из гигантских ракушек моллюсков (вид Tridacna), возраст которых датируется 7 000–9 000 лет назад. Они имеют поразительное сходство с теслами из ракушек, найденными по всему региону островов Юго-Восточной Азии и вплоть до острова Манус в Папуа-Новой Гвинее, который находится на расстоянии более 3000 километров.

Исследователи также нашли на острове Илин человеческую могилу, которая датируется примерно 5000 лет назад. Тело было похоронено в эмбриональном положении, засыпано известняковыми плитами и покрыто ими. Способ захоронения был подобен другим согнутым захоронениям, найденным по всей Юго-Восточной Азии, что свидетельствует об общих идеологических и социальных влияниях, а также о новой социальной сложности на огромной территории от материка до отдаленных островов.

Миндоро намекает на огромную, развитую морскую сеть

Археологические памятники Миндоро свидетельствуют о существовании культурно развитых жителей, которые были поведенчески и технологически адаптированы к прибрежной и морской среде.

Вместе эти открытия свидетельствуют о том, что Миндоро и соседние Филиппинские острова были частью разветвленной морской сети, которая существовала уже в каменном веке и способствовала культурному и технологическому обмену между ранними человеческими популяциями по всей островной Юго-Восточной Азии в течение многих тысячелетий.

Документируя проживание людей в течение длительного периода времени, с появлением передовых стратегий существования и морских технологий, Археологический проект Миндоро не только заполняет критические пробелы в доисторических данных Филиппин, но и переосмысливает значение региона в более широком нарративе о миграции и адаптации людей на островах Юго-Восточной Азии.

Археологи-любители в Британии раскопали крылатую богиню возле римского вала21.05.25, 19:01 • 3950 просмотров

Напомним

Археологи нашли то, что может раскрыть 400-летнюю тайну "потерянной колонии" на острове Роанок в Америке, которая преследовала в том числе Стивена Кинга.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

КультураНовости Мира
Папуа - Новая Гвинея
Филиппины
Соединённые Штаты
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9