Археологи обнаружили, что 35 000 лет назад на Филиппинских островах существовала технологически развитая морская культура. Доказательства ученые собирали в течение 15 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Рhys.

Детали

Ученые раскрыли историю эффективной миграции людей, передовых технологических инноваций и межкультурных связей на расстоянии, достигающем более 35 000 лет.

В последней публикации исследователей Ateneo представлено множество данных и материалов Археологического проекта Миндоро, включая некоторые из древнейших доказательств присутствия анатомически современных людей (Homo sapiens) на Филиппинском архипелаге, в Западном Миндоро, в частности на острове Илин; Сан-Хосе; и Санта-Тереза, Магсайсей.

Миндоро, как и большинство основных Филиппинских островов, кроме Палавана, никогда не был соединен с материковой частью Юго-Восточной Азии ни сухопутными мостами, ни ледниковыми щитами, и для достижения его всегда были необходимы морские переправы. Это, вероятно, стимулировало развитие сложных технологий для передвижения и выживания в этой среде.

Доказательства сложных древних технологий на Филиппинских островах

Разнообразные находки, такие как человеческие останки, кости животных, ракушки и орудия труда, изготовленные из камня, костей и ракушек, свидетельствуют о том, что ранние жители Миндоро успешно использовали как наземные, так и морские ресурсы, таким образом, что более 30 000 лет назад они уже имели мореходные способности и специальные рыболовные навыки, позволявшие им ловить хищные виды рыб в открытом море, такие как бонито и акула, а также устанавливать связи с отдаленными островами и популяциями в огромном морском регионе Воллесиа.

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Особого внимания заслуживает инновационное использование ракушек как сырья для инструментов, используемое более 30 000 лет назад. Кульминацией этого стало изготовление тесел из гигантских ракушек моллюсков (вид Tridacna), возраст которых датируется 7 000–9 000 лет назад. Они имеют поразительное сходство с теслами из ракушек, найденными по всему региону островов Юго-Восточной Азии и вплоть до острова Манус в Папуа-Новой Гвинее, который находится на расстоянии более 3000 километров.

Исследователи также нашли на острове Илин человеческую могилу, которая датируется примерно 5000 лет назад. Тело было похоронено в эмбриональном положении, засыпано известняковыми плитами и покрыто ими. Способ захоронения был подобен другим согнутым захоронениям, найденным по всей Юго-Восточной Азии, что свидетельствует об общих идеологических и социальных влияниях, а также о новой социальной сложности на огромной территории от материка до отдаленных островов.

Миндоро намекает на огромную, развитую морскую сеть

Археологические памятники Миндоро свидетельствуют о существовании культурно развитых жителей, которые были поведенчески и технологически адаптированы к прибрежной и морской среде.

Вместе эти открытия свидетельствуют о том, что Миндоро и соседние Филиппинские острова были частью разветвленной морской сети, которая существовала уже в каменном веке и способствовала культурному и технологическому обмену между ранними человеческими популяциями по всей островной Юго-Восточной Азии в течение многих тысячелетий.

Документируя проживание людей в течение длительного периода времени, с появлением передовых стратегий существования и морских технологий, Археологический проект Миндоро не только заполняет критические пробелы в доисторических данных Филиппин, но и переосмысливает значение региона в более широком нарративе о миграции и адаптации людей на островах Юго-Восточной Азии.

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