Таємниця "загубленої колонії" Америки розкрита після понад 400 років

Археологи знайшли те, що може розкрити 400-літню таємницю "загубленої колонії" на острові Роанок в Америці, що переслідувала у тому числі Стівена Кінга, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

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Археологи виявили нові докази, які можуть свідчити, що англійські поселенці не загинули, а приєдналися до місцевого племені кроатоанів.

Ця історія почалась ще у 1587 році, коли губернатор Джон Вайт привів 118 колоністів - чоловіків, жінок та дітей - на острів Роанок, нині Північна Кароліна. Це була перша англійська колонія в Північній Америці. Колоністи зіштовхнулись із браком їжі, конфліктами з тубільцями та суворими умовами.

Невдовзі після прибуття народилася Вірджинія Дейр - перша дитина англійських колоністів, народжена в Новому Світі. Її дідусь Вайт вирушив назад до Англії по запаси, але через хвилювання під час нападу іспанської армади на Англію повернувся лише через три роки - у 1590-му. На місці він знайшов покинуту колонію, без слідів боротьби. Єдине, що залишилось - вирізьблене слово "CROATOAN" на дерев'яному стовпі.

Цей напис підказував, що колоністи могли переселитися на острів Гаттерас - сучасна назва території, де мешкали дружні кроатоани. Проте впродовж століть виникали різні теорії: від нападів інших племен до загибелі в морі чи хвороб.

Легенда потрапила в усе: від історії Стівена Кінга до Американської історії жахів і Баффі, винищувачки вампірів, пише видання.

Тепер археологи Марк Гортон та Скотт Доусон, після понад 10 років розкопок на острові Гаттерас, виявили тисячі уламків металу - так звані hammerscale, побічний продукт ковальства. Ця технологія була відома англійцям, але не тубільцям, що може свідчити про присутність колоністів на острові.

Окрім того, знайдено європейські артефакти: монетоподібний жетон, прикрасу із зображенням Тюдорської троянди та частини морської скрині XVI століття. Історичні джерела також підтверджують, що у 1700-х роках дослідник Джон Лоусон зустрічав острів'ян з сірими очима, які носили англійський одяг і знали християнські звичаї.

За словами Доусона, колоністи просто залишили Роанок між 1587 і 1590 роками та добровільно інтегрувались у спільноту кроатоанів. "Це кінець таємниці", - наголошує він. Однак, як і всі хороші легенди, ця ще довго житиме у культурі, літературі й фільмах.

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