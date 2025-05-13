Таємниця "загубленої колонії" Америки розкрита після понад 400 років

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 2152 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
11:29 • 10747 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

10:48 • 18096 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

08:36 • 49839 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

07:44 • 35425 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

13 травня, 05:20 • 83840 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:00 • 90461 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 86001 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 63008 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

12 травня, 15:48 • 63131 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
68%
747мм
Популярнi новини

росія збільшила кількість ракетоносіїв у Середземному морі - ВМС

13 травня, 03:13 • 48757 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

07:36 • 33287 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

07:57 • 27299 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

08:20 • 21516 перегляди

Серіал "Fallout" продовжено на 3 сезон

10:29 • 14577 перегляди
Публікації

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

08:36 • 49854 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:20 • 83857 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

13 травня, 05:00 • 90479 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 15:00 • 118368 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

12 травня, 14:27 • 117763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

10:05 • 14705 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

08:20 • 22220 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

07:57 • 27972 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

07:36 • 33911 перегляди

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

12 травня, 15:03 • 49513 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

Таємниця "загубленої колонії" Америки розкрита після понад 400 років

Київ • УНН

 • 3054 перегляди

Археологи виявили докази, які свідчать, що англійські поселенці з Роанок не загинули, а, імовірно, приєдналися до племені кроатоанів. Знайдено європейські артефакти та сліди ковальства.

Таємниця "загубленої колонії" Америки розкрита після понад 400 років

Археологи знайшли те, що може розкрити 400-літню таємницю "загубленої колонії" на острові Роанок в Америці, що переслідувала у тому числі Стівена Кінга, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Археологи виявили нові докази, які можуть свідчити, що англійські поселенці не загинули, а приєдналися до місцевого племені кроатоанів.

Ця історія почалась ще у 1587 році, коли губернатор Джон Вайт привів 118 колоністів - чоловіків, жінок та дітей - на острів Роанок, нині Північна Кароліна. Це була перша англійська колонія в Північній Америці. Колоністи зіштовхнулись із браком їжі, конфліктами з тубільцями та суворими умовами.

Невдовзі після прибуття народилася Вірджинія Дейр - перша дитина англійських колоністів, народжена в Новому Світі. Її дідусь Вайт вирушив назад до Англії по запаси, але через хвилювання під час нападу іспанської армади на Англію повернувся лише через три роки - у 1590-му. На місці він знайшов покинуту колонію, без слідів боротьби. Єдине, що залишилось - вирізьблене слово "CROATOAN" на дерев'яному стовпі.

Цей напис підказував, що колоністи могли переселитися на острів Гаттерас - сучасна назва території, де мешкали дружні кроатоани. Проте впродовж століть виникали різні теорії: від нападів інших племен до загибелі в морі чи хвороб.

Легенда потрапила в усе: від історії Стівена Кінга до Американської історії жахів і Баффі, винищувачки вампірів, пише видання.

Тепер археологи Марк Гортон та Скотт Доусон, після понад 10 років розкопок на острові Гаттерас, виявили тисячі уламків металу - так звані hammerscale, побічний продукт ковальства. Ця технологія була відома англійцям, але не тубільцям, що може свідчити про присутність колоністів на острові.

Окрім того, знайдено європейські артефакти: монетоподібний жетон, прикрасу із зображенням Тюдорської троянди та частини морської скрині XVI століття. Історичні джерела також підтверджують, що у 1700-х роках дослідник Джон Лоусон зустрічав острів'ян з сірими очима, які носили англійський одяг і знали християнські звичаї.

За словами Доусона, колоністи просто залишили Роанок між 1587 і 1590 роками та добровільно інтегрувались у спільноту кроатоанів. "Це кінець таємниці", - наголошує він. Однак, як і всі хороші легенди, ця ще довго житиме у культурі, літературі й фільмах.

Археологи розкопали на узбережжі Перу елітну жіночу гробницю, якій п'ять тисяч років25.04.25, 17:57 • 17164 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КультураНовини Світу
Англія
Brent
$65.64
Bitcoin
$103,722.30
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.25
Золото
$3,253.11
Ethereum
$2,511.07