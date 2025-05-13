Тайна "потерянной колонии" Америки раскрыта после более 400 лет

Археологи нашли то, что может раскрыть 400-летнюю тайну "потерянной колонии" на острове Роанок в Америке, которая преследовала в том числе Стивена Кинга, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Археологи обнаружили новые доказательства, которые могут свидетельствовать, что английские поселенцы не погибли, а присоединились к местному племени кроатоанов.

Эта история началась еще в 1587 году, когда губернатор Джон Вайт привел 118 колонистов - мужчин, женщин и детей - на остров Роанок, ныне Северная Каролина. Это была первая английская колония в Северной Америке. Колонисты столкнулись с нехваткой пищи, конфликтами с туземцами и суровыми условиями.

Вскоре после прибытия родилась Вирджиния Дейр - первая ребенок английских колонистов, рожденная в Новом Свете. Ее дедушка Вайт отправился обратно в Англию за запасами, но из-за волнений во время нападения испанской армады на Англию вернулся только через три года - в 1590-м. На месте он нашел заброшенную колонию, без следов борьбы. Единственное, что осталось - вырезанное слово "CROATOAN" на деревянном столбе.

Эта надпись подсказывала, что колонисты могли переселиться на остров Гаттерас - современное название территории, где жили дружественные кроатоаны. Однако на протяжении веков возникали разные теории: от нападений других племен до гибели в море или болезней.

Легенда попала во все: от истории Стивена Кинга до Американской истории ужасов и Баффи, истребительницы вампиров, пишет издание.

Теперь археологи Марк Гортон и Скотт Доусон, после более 10 лет раскопок на острове Гаттерас, обнаружили тысячи обломков металла - так называемые hammerscale, побочный продукт кузнечного дела. Эта технология была известна англичанам, но не туземцам, что может свидетельствовать о присутствии колонистов на острове.

Кроме того, найдены европейские артефакты: монетовидный жетон, украшение с изображением Тюдорской розы и части морского сундука XVI века. Исторические источники также подтверждают, что в 1700-х годах исследователь Джон Лоусон встречал островитян с серыми глазами, которые носили английскую одежду и знали христианские обычаи.

По словам Доусона, колонисты просто покинули Роанок между 1587 и 1590 годами и добровольно интегрировались в сообщество кроатоанов. "Это конец тайны", - отмечает он. Однако, как и все хорошие легенды, эта еще долго будет жить в культуре, литературе и фильмах.

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