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Археологи-любители в Британии раскопали крылатую богиню возле римского вала

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Супруги-волонтеры нашли каменную фигуру богини Виктории вблизи Адрианова вала. Находка датируется 213 годом нашей эры и символизирует окончание Северских войн.

Археологи-любители в Британии раскопали крылатую богиню возле римского вала

Вблизи Адрианова вала в Виндоланде в Великобритании волонтеры, помогавшие археологам во время официальных раскопок, нашли каменную фигуру богини. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Каменную фигуру нашла супружеская пара из Мерсисайда в Виндоланде, на месте важного римского форта вблизи Гексема в Нортумберленде.

69-летняя Дилис Квинлан работает в здравоохранении, а ее 68-летний муж Джим - инженер в городском совете Ливерпуля.

В этом сезоне исполняется 21 год их волонтерской деятельности в Виндоланде, они регулярно путешествуют из своего дома вблизи Ливерпуля, чтобы помогать археологам на месте раскопок.

К их восторгу, они заметили каменный рельеф в завалах, которые расчищали над пехотными казармами на этом месте.

"Мы провели подавляющее большинство нашего ежегодного отпуска в Виндоланде в течение многих лет. Как опытные копатели, это, несомненно, самое замечательное, что мы когда-либо делали, и, что важно, это то, что мы делаем как пара", - сказала Дилис.

"Это лучшая форма релаксации, которую мы знаем. Мы хорошо едим, хорошо спим, мы в хорошей компании, и всегда есть чему научиться. Чего еще желать?", - отметила она.

Доктор Эндрю Бирли, директор раскопок в Виндоланде, сказал: "Для наших волонтеров находки таких вещей просто невероятны, ведь они вложили столько труда и преданности в это место".

Профессор пограничной археологии в Ньюкаслском университете Роб Коллинз идентифицировал эту фигуру как Викторию, олицетворение победы в римской религии и мифологии, почитаемую во время войны и часто приписываемую успеху на поле боя.

Бирли сказал, что эти конкретные казармы в Виндоланде были построены в конце бурного периода для римлян в Британии, примерно в 213 году нашей эры, сразу после Северских войн.

Считается, что резьба высотой 47 см символизировала окончание войн и была частью гораздо большего рельефа. Когда-то казармы были украшены большой орнаментальной аркой и воротами.

Волонтеры делают все: от фиксации мест раскопок до физических раскопок. На вопрос, хотели бы они стать профессиональными археологами, Дилис ответила: "Нас очень интересует история, особенно греческая и римская... Но нет, мы довольны нашей общественной работой. Археология для нас - это действительно замечательное хобби".

Благотворительный фонд Виндоланда принимает волонтеров на свои раскопки с момента своего основания в 1970 году.

Каменная фигура Виктории будет выставлена на всеобщее обозрение в начале 2026 года в музее Виндоланда в рамках выставки недавних открытий.

Справочно

Адрианов вал - мощное защитное укрепление на территории римской провинции Британия, строительство которого продолжалось в течение 122-128 годов н. э. во время правления римского императора Адриана.

Напомним

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Яна Соколовская

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