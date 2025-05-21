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Археологи-любителі у Британії розкопали крилату богиню біля римського валу

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Подружжя волонтерів знайшло кам'яну фігуру богині Вікторії поблизу Адріанового валу. Знахідка датується 213 роком нашої ери та символізує закінчення Северських війн.

Археологи-любителі у Британії розкопали крилату богиню біля римського валу

Поблизу Адріанового валу у Віндоланді у Великій Британії волонтери, які допомагали археологам під час офіційних розкопок, знайшли кам’яну фігуру богині. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Кам'яну фігуру знайшло подружжям з Мерсісайду у Віндоланді, на місці важливого римського форту поблизу Гексема у Нортумберленді.

69-річна Діліс Квінлан працює в охороні здоров'я, а її 68-річний чоловік Джим - інженер у міській раді Ліверпуля.

Цього сезону виповнюється 21 рік їхньої волонтерської діяльності у Віндоланді, вони регулярно подорожують зі свого дому поблизу Ліверпуля, щоб допомагати археологам на місці розкопок.

На їхнє захоплення, вони помітили кам'яний рельєф у завалах, які розчищали над піхотними казармами на цьому місці.

"Ми провели переважну більшість нашої щорічної відпустки у Віндоланді протягом багатьох років. Як досвідчені копальні, це, безсумнівно, найчудовіше, що ми коли-небудь робили, і, що важливо, це те, що ми робимо як пара", - сказала Діліс.

"Це найкраща форма релаксації, яку ми знаємо. Ми добре їмо, добре спимо, ми в хорошій компанії, і завжди є чому навчитися. Чого ще бажати?", - зазначила вона.

Доктор Ендрю Бірлі, директор розкопок у Віндоланді, сказав: "Для наших волонтерів знахідки таких речей просто неймовірні, адже вони вклали стільки праці та відданості в це місце".

Професор прикордонної археології в Ньюкаслському університеті Роб Коллінз ідентифікував цю фігуру як Вікторію, уособлення перемоги в римській релігії та міфології, шановану під час війни та часто приписувану успіху на полі бою.

Бірлі сказав, що ці конкретні казарми у Віндоланді були збудовані наприкінці бурхливого періоду для римлян у Британії, приблизно у 213 році нашої ери, одразу після Северських війн.

Вважається, що різьблення заввишки 47 см символізувало закінчення війн і було частиною набагато більшого рельєфу. Колись казарми були прикрашені великою орнаментальною аркою та брамою.

Волонтери роблять усе: від фіксації місць розкопок до фізичних розкопок. На запитання, чи хотіли б вони стати професійними археологами, Діліс відповіла: "Нас дуже цікавить історія, особливо грецька та римська… Але ні, ми задоволені нашою громадською роботою. Археологія для нас - це справді чудове хобі".

Благодійний фонд Віндоланда приймає волонтерів на свої розкопки з моменту свого заснування в 1970 році.

Кам'яну фігуру Вікторії буде виставлено на загальний огляд на початку 2026 року в музеї Віндоланда в межах виставки нещодавніх відкриттів.

Довідково

Адріанів вал - потужне захисне укріплення на території римської провінції Британія, будівництво якого тривало впродовж 122-128 років н. е. за панування римського імператора Адріана.

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Яна Соколівська

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