Канарские острова: местные готовятся к протестам против массового туризма
Киев • УНН
Жители Канарских островов планируют масштабные протесты 18 мая из-за чрезмерного туризма и его последствий. Они требуют изменений в экономической модели и защиты окружающей среды.
Жители Канарских островов Испании выйдут на протесты против массового туризма. Там все больше выражают свою обеспокоенность по поводу проблем, связанных с количеством посетителей архипелага. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 18 мая, жители Канарских островов выйдут на протесты, организованные кампанийной группой Canarias tiene un límite (Канарские острова имеют предел - ред). Демонстрации пройдут на всех островах архипелага, а также в нескольких городах континентальной части Испании.
Протесты начнутся в 11:00 по местному времени на семи основных Канарских островах - Эль-Херро, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте и Фуэртевентура - и в 12:00 по местному времени в городах материковой части, в частности в Барселоне, Мадриде и Валенсии.
Кроме того, жители немецкой столицы Берлина также планируют выйти на улицы в знак солидарности с канарцами.
Что является причиной протестов
По словам организаторов протестов, они не поддерживают действующую экономическую модель, которая "базируется на чрезмерном туризме, спекуляциях, неравенстве и безграничном росте на очень ограниченной территории".
Они стремятся к переходу к модели, которая ориентирована на людей, является экологически ответственной, которая уважает экологические и социальные потребности архипелага.
Также они призывают:
- остановить разрушительные гостиничные проекты на островах и
строительство автодрома на Тенерифе;
- ввести мораторий на новые туристические разработки;
- гарантировать доступ для жителей к медицинскому
обслуживанию и жилью;
- ввести функциональный экологический туристический
налог;
- срочно внедрить меры для ограничения морского
загрязнения и создания закона об экологическом восстановлении.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что на побережье Канарских островов выбросило редкую рыбу-ремень, которую в некоторых культурах считают предвестником стихийных бедствий.