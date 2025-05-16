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Канарские острова: местные готовятся к протестам против массового туризма

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Жители Канарских островов планируют масштабные протесты 18 мая из-за чрезмерного туризма и его последствий. Они требуют изменений в экономической модели и защиты окружающей среды.

Канарские острова: местные готовятся к протестам против массового туризма

Жители Канарских островов Испании выйдут на протесты против массового туризма. Там все больше выражают свою обеспокоенность по поводу проблем, связанных с количеством посетителей архипелага. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 18 мая, жители Канарских островов выйдут на протесты, организованные кампанийной группой Canarias tiene un límite (Канарские острова имеют предел - ред). Демонстрации пройдут на всех островах архипелага, а также в нескольких городах континентальной части Испании.

Протесты начнутся в 11:00 по местному времени на семи основных Канарских островах - Эль-Херро, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте и Фуэртевентура - и в 12:00 по местному времени в городах материковой части, в частности в Барселоне, Мадриде и Валенсии.

Кроме того, жители немецкой столицы Берлина также планируют выйти на улицы в знак солидарности с канарцами.

Что является причиной протестов

По словам организаторов протестов, они не поддерживают действующую экономическую модель, которая "базируется на чрезмерном туризме, спекуляциях, неравенстве и безграничном росте на очень ограниченной территории".

Они стремятся к переходу к модели, которая ориентирована на людей, является экологически ответственной, которая уважает экологические и социальные потребности архипелага.

Также они призывают:

  • остановить разрушительные гостиничные проекты на островах и строительство автодрома на Тенерифе;
    • ввести мораторий на новые туристические разработки;
      • гарантировать доступ для жителей к медицинскому обслуживанию и жилью;
        • ввести функциональный экологический туристический налог;
          • срочно внедрить меры для ограничения морского загрязнения и создания закона об экологическом восстановлении.

            Напомним

            Ранее УНН сообщал, что на побережье Канарских островов выбросило редкую рыбу-ремень, которую в некоторых культурах считают предвестником стихийных бедствий.

            Евгений Устименко

            Евгений Устименко

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