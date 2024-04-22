В Папуа-Новой Гвинее удивлены историей Байдена о каннибализме - это "момент неясности", ответил премьер-министр

Президент США Байден рассказал историю о своем дяде-пилоте, которого во время Второй мировой войны сбили над тогдашней Новой Гвинеей, но тело так и не нашли, потому что, по словам главы Белого дома, "там было много каннибалов". Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи ответил, что бывают "моменты неопределенности" для американского президента, передает УНН со ссылкой на Spiegel и Sud Ouest.

Детали

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Марапе отверг комментарии президента США Байдена относительно каннибализма, отметив что "иногда бывают моменты путаницы".

Контекст

На прошлой неделе Джо Байден вызвал недоумение, рассказав семейную историю о своем дяде Амброузе Финнегане, убитом в Новой Гвинее во время Второй мировой войны.

Его сбили над Новой Гвинеей, и его тело так и не нашли, потому что в этой части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов - сказал Байден в прошлую среду во время выступления в предвыборной кампании в американском штате Пенсильвания.

Глава правительства государства Океании Джеймс Марапе отметил о "моментах растерянности" относительно речи Байдена.

Кроме того, согласно информации ряда СМИ, премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи заявил, что его народ не заслуживает ярлыка каннибалов, и призвал США убрать остатки Второй мировой войны, разбросанные по всему Тихому океану, после комментариев президента Джо Байдена о его пропавшем дяде-военнослужащем.

Джеймс Марапе также попросил Джо Байдена сосредоточиться на уничтожении неразорвавшихся боеприпасов, унаследованных от Второй мировой войны, которые до сих пор засоряют архипелаг.

Я призываю президента Байдена обеспечить, чтобы Белый дом сосредоточился на очистке этих останков [...], чтобы можно было восстановить правду о пропавших без вести военнослужащих, таких как Амброуз Финнеган - сказал премьер тихоокеанского государства.

Справочно о гибели родственника Байдена в аварии

По информации Sud Ouest со ссылкой на официальные военные документы, дядя Байдена Амброуз Финнеган погиб одновременно с двумя другими солдатами, когда его самолет по неизвестным причинам разбился в Тихом океане. Четвертого жителя удалось спасти, а остальных трех так и не нашли.

Исторически случаи каннибализма были задокументированы среди небольшого количества племен в отдаленных районах Папуа-Новой Гвинеи. Это означает о столь же устаревших, сколь и упрямых клише, от которых она пытается избавиться десятилетиями, пишет издание.

Напомним,

УНН ранее сообщал, что в результате столкновений между племенами в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее из-за давнего территориального спора по меньшей мере 49 человек погибли.