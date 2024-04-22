В Папуа-Новой Гвинее удивлены историей Байдена о каннибализме - это "момент неясности", ответил премьер-министр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  32033 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  37242 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  146063 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  219892 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  360663 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  174706 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131273 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102344 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103476 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207763 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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В Папуа-Новой Гвинее удивлены историей Байдена о каннибализме - это "момент неясности", ответил премьер-министр

Жители Папуа-Новой Гвинеи отвергают комментарии Байдена о каннибализме, призывая его сосредоточиться на ликвидации остатков Второй мировой войны вместо того, чтобы делать оскорбительные замечания об их народе.

Новости Мира •   •  5896 просмотра
В Папуа-Новой Гвинее удивлены историей Байдена о каннибализме - это "момент неясности", ответил премьер-министр

Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте

Благодаря инициативе Украины было отменено участие артистов балета российского Мариинского театра в гала-концерте в Нью-Йорке, посвященном 25-летию американского молодежного балетного конкурса "Гран-при".

политика •   •  6449 просмотра
Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Прокуратура ходатайствует о содержании под стражей без права внесения залога для военнослужащих, подозреваемых в убийстве и покушении на убийство полицейских.

Война •   •  32026 просмотра
Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ

Международные эксперты высоко оценили доказательную базу, которую готовит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Она не позволит России избежать ответственности за военные преступления против Украины.

Война •   •  8802 просмотра
Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму $61 млрд, в том числе $49,9 млрд на оборону, но новый президент США может заблокировать эти средства, хотя Конгресс имеет право преодолеть президентское вето.

Война •   •  37235 просмотра
Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

Движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено после того, как сегодня завершился протест польских фермеров, длившийся с 9 февраля.

Экономика •   •  14070 просмотра
Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство

13-летний школьник был избит одноклассниками в одной из школ Днепровского района Киева, что привело к разрыву оболочки яичка, гематоме, водянке и отеку ноги. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.

Криминал и ЧП •   •  13510 просмотра
В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство

Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

В условиях постоянных российских обстрелов в Харькове первый в Украине сервисный центр Министерства внутренних дел был построен в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасное пространство для доступа к различным услугам, таким как выдача водительских прав и регистрация транспортных средств.

Общество •   •  15155 просмотра
Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

Контролируемый подрыв осуществила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на территории Шевченковской ТГ Николаевского района Николаевской области, с возможностью повторного подрыва.

Общество •   •  13719 просмотра
Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg

Облигации Украины в иностранной валюте выросли после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Экономика •   •  13082 просмотра
Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg