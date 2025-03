У Середземному морі виявлено найпотужніше нейтрино в історії

У четвер в Італії повідомили про видатний науковий прорив: підводний телескоп KM3NeT/ARCA виявив на дні Середземного моря найенергійніше нейтрино, коли-небудь виявлене на Землі.

Передає УНН із посиланням на Il Messaggero та ANSA.

Деталі

Рекордне нейтрино, найенергійніше з коли-небудь спостережуваних, було зафіксовано підводним телескопом біля берегів території Італії, на Сицилії.

Надзвичайне відкриття цього нейтрино, найенергійнішого з коли-небудь спостережуваних, відкриває багато питань, починаючи з питання про механізм, який його згенерував: ми не можемо виключити можливість того, що маємо справу з явищами, які досі невідомі - каже Аннаріта Марджіотта, професор кафедри фізики та астрономії Болонського університету “Аугусто Рігі”. Марджіотта працює координатором дослідницької групи KM3NeT, що базується у Болоньї.

Зафіксувати цю поки що унікальну подію допоміг нейтринний телескоп KM3NeT/Arca - гігантська інфраструктура, встановлена на глибині близько 3500 метрів біля узбережжя Портопало-ді-Капо-Пассеро, Сицилія.

Без сумніву, ми знайшли те, чого не очікували. Це точно те, що неможливо передбачити. Ми майже впевнені, що нейтрино не походить з нашої галактики, але ми не знаємо, з якої відстані воно прибуло - пояснюють фахівці, серед яких Луїджі Антоніо Фуско з Університету Салерно Деміен Дорнік з CNRS (Національний центр наукових досліджень) та інші.

Довідка

Нейтрино - це невловимі частинки. Були відкриті в 1956 році Фредеріком Рейнсом і Клайдом Коуеном, та є частиною Стандартної моделі фізики елементарних частинок. Нейтрино настільки малі й не мають електричного заряду, що проходять крізь планети, зірки та навіть наші тіла непомітно. Щосекунди мільярди нейтрино проходять крізь нас, не залишаючи сліду.

Нейтрино вирізняються кількома унікальними характеристиками:

Відсутність електричного заряду : що робить їх нечутливими до електромагнітних полів;

Надзвичайно мала маса : близька до нуля, але не дорівнює нулю;

Дуже слабка взаємодія з речовиною , що робить їх виявлення надзвичайно складним.

Нейтрино утворюються в багатьох астрофізичних і земних контекстах, зокрема:

Під час ядерних реакцій на Сонці;

Під час злиття наднових і нейтронних зірок;

Поблизу надмасивних чорних дір у далеких галактиках;

У ядерних реакторах і під час природного радіоактивного розпаду на Землі.

Доповнення

3 лютого 2023 року частинку було виявлено блакитним сяйвом, але дослідники вважали за краще провести подальшу перевірку за допомогою аналізу даних, який тривав два роки: необхідний час, враховуючи таку надзвичайну подію. Рекордне нейтрино було виявлено детектором Arca (Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss) на телескопі KM3NeT.

