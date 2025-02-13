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У Середземному морі виявлено найпотужніше нейтрино в історії

У Середземному морі виявлено найпотужніше нейтрино в історії

Київ • УНН

 • 58765 перегляди

Підводний телескоп KM3NeT/ARCA зафіксував біля берегів Сицилії нейтрино з безпрецедентною енергією. Відкриття було зроблено на глибині 3500 метрів, походження частинки залишається загадкою для вчених.

У четвер в Італії повідомили про видатний науковий прорив: підводний телескоп KM3NeT/ARCA виявив на дні Середземного моря найенергійніше нейтрино, коли-небудь виявлене на Землі.

Передає УНН із посиланням на Il Messaggero та ANSA.

Деталі

Рекордне нейтрино, найенергійніше з коли-небудь спостережуваних, було зафіксовано підводним телескопом біля берегів території Італії, на Сицилії.

Надзвичайне відкриття цього нейтрино, найенергійнішого з коли-небудь спостережуваних, відкриває багато питань, починаючи з питання про механізм, який його згенерував: ми не можемо виключити можливість того, що маємо справу з явищами, які досі невідомі

- каже Аннаріта Марджіотта, професор кафедри фізики та астрономії Болонського університету “Аугусто Рігі”. Марджіотта працює координатором дослідницької групи KM3NeT, що базується у Болоньї.

Зафіксувати цю поки що унікальну подію допоміг нейтринний телескоп KM3NeT/Arca - гігантська інфраструктура, встановлена на глибині близько 3500 метрів біля узбережжя Портопало-ді-Капо-Пассеро, Сицилія.

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Без сумніву, ми знайшли те, чого не очікували. Це точно те, що неможливо передбачити. Ми майже впевнені, що нейтрино не походить з нашої галактики, але ми не знаємо, з якої відстані воно прибуло - пояснюють фахівці, серед яких Луїджі Антоніо Фуско з Університету Салерно Деміен Дорнік з CNRS (Національний центр наукових досліджень) та інші.

Довідка

Нейтрино - це невловимі частинки. Були відкриті в 1956 році Фредеріком Рейнсом і Клайдом Коуеном, та є частиною Стандартної моделі фізики елементарних частинок. Нейтрино настільки малі й не мають електричного заряду, що проходять крізь планети, зірки та навіть наші тіла непомітно. Щосекунди мільярди нейтрино проходять крізь нас, не залишаючи сліду. 

Нейтрино вирізняються кількома унікальними характеристиками:

  • Відсутність електричного заряду : що робить їх нечутливими до електромагнітних полів;
    • Надзвичайно мала маса : близька до нуля, але не дорівнює нулю;
      • Дуже слабка взаємодія з речовиною , що робить їх виявлення надзвичайно складним.
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        Нейтрино утворюються в багатьох астрофізичних і земних контекстах, зокрема:

        • Під час ядерних реакцій на Сонці;
          • Під час злиття наднових і нейтронних зірок;
            • Поблизу надмасивних чорних дір у далеких галактиках;
              • У ядерних реакторах і під час природного радіоактивного розпаду на Землі.

                Доповнення

                3 лютого 2023 року частинку було виявлено блакитним сяйвом, але дослідники вважали за краще провести подальшу перевірку за допомогою аналізу даних, який тривав два роки: необхідний час, враховуючи таку надзвичайну подію. Рекордне нейтрино було виявлено детектором Arca (Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss) на телескопі KM3NeT.

                Відкриття Cherax pulverulentus: популярна акваріумна тварина виявилася невідомим науці видом раків13.01.25, 18:48 • 37495 переглядiв

                Ігор Тележніков

                Ігор Тележніков

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