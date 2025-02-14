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Спасатели сняли пятерых рыбаков с дрейфующего льда на Днепре

Спасатели сняли пятерых рыбаков с дрейфующего льда на Днепре

Киев  •  УНН

 • 7759 просмотра

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На Днепре в Черкасской области 5 рыбаков оказались в ловушке на отколотом льду, который унесло течением. Спасатели ГСЧС вовремя спасли мужчин, госпитализация не понадобилась.

В Черкасской области спасатели сняли 5 рыбаков с дрейфующего льда, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, на Днепре в двух населенных пунктах мужчины оказались в смертельной ловушке: лед под ними откололся и их понесло течением. Чрезвычайники вовремя пришли на помощь.

«Рыбаки живы, здоровы, госпитализация не понадобилась», - говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали украинцев не выходить на лед.

Пятеро детей провалились под лед на Херсонщине: двоих спасли, троих - ищут13.02.25, 18:25 • 26677 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
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