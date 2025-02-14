Спасатели сняли пятерых рыбаков с дрейфующего льда на Днепре
Киев • УНН
На Днепре в Черкасской области 5 рыбаков оказались в ловушке на отколотом льду, который унесло течением. Спасатели ГСЧС вовремя спасли мужчин, госпитализация не понадобилась.
В Черкасской области спасатели сняли 5 рыбаков с дрейфующего льда, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, на Днепре в двух населенных пунктах мужчины оказались в смертельной ловушке: лед под ними откололся и их понесло течением. Чрезвычайники вовремя пришли на помощь.
«Рыбаки живы, здоровы, госпитализация не понадобилась», - говорится в сообщении.
В ГСЧС призвали украинцев не выходить на лед.
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