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05:23 • 18895 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123623 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183233 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147601 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139036 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117455 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108070 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102996 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142448 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134573 перегляди

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Рятувальники зняли п'ятьох рибалок з дрейфуючої криги на Дніпрі

Київ • УНН

 • 26896 перегляди

На Дніпрі у Черкаській області 5 рибалок опинилися у пастці на відколотій кризі, яку понесло течією. Рятувальники ДСНС вчасно врятували чоловіків, госпіталізація не знадобилася.

У Черкаській області рятувальники зняли 5 рибалок із дрейфуючої криги, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, на Дніпрі у двох населених пунктах чоловіки опинилися у смертельній пастці: лід під ними відколовся і їх понесло течією. Надзвичайники вчасно прийшли на допомогу.

"Рибалки живі, здорові, госпіталізація не знадобилася", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС закликали українців не виходити на лід.

П'ятеро дітей провалилися під кригу на Херсонщині: двох врятували, трьох - шукають13.02.25, 18:25 • 30736 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
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