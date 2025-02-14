Рятувальники зняли п'ятьох рибалок з дрейфуючої криги на Дніпрі
Київ • УНН
На Дніпрі у Черкаській області 5 рибалок опинилися у пастці на відколотій кризі, яку понесло течією. Рятувальники ДСНС вчасно врятували чоловіків, госпіталізація не знадобилася.
У Черкаській області рятувальники зняли 5 рибалок із дрейфуючої криги, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, на Дніпрі у двох населених пунктах чоловіки опинилися у смертельній пастці: лід під ними відколовся і їх понесло течією. Надзвичайники вчасно прийшли на допомогу.
"Рибалки живі, здорові, госпіталізація не знадобилася", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС закликали українців не виходити на лід.
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