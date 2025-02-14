Рятувальники зняли п'ятьох рибалок з дрейфуючої криги на Дніпрі

У Черкаській області рятувальники зняли 5 рибалок із дрейфуючої криги, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, на Дніпрі у двох населених пунктах чоловіки опинилися у смертельній пастці: лід під ними відколовся і їх понесло течією. Надзвичайники вчасно прийшли на допомогу.

"Рибалки живі, здорові, госпіталізація не знадобилася", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС закликали українців не виходити на лід.

П'ятеро дітей провалилися під кригу на Херсонщині: двох врятували, трьох - шукають