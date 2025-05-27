Індія схвалила розробку власного малопомітного винищувача на тлі зростання напруги з Пакистаном – Reuters
Київ • УНН
Індія схвалила проєкт AMCA – це буде перший літак п’ятого покоління на базі індійських технологій. Розробка необхідна для підвищення обороноздатності країни.
Індійська влада дала "зелене світло" амбітній програмі зі створення вітчизняного винищувача-невидимки. Новий бойовий літак має підвищити обороноздатність в умовах зростаючої загрози з боку Пакистану, – пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Мова йде про багатомільярдний проєкт із розробки винищувача п’ятого покоління AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), який має бути оснащений технологією малопомітності (stealth) та сучасною електронікою.
Індія співпрацюватиме з вітчизняною фірмою в рамках програми створення винищувачів-невидимок, і компанії можуть подавати заявки самостійно або як спільні підприємства
Перші дослідні зразки малопомітного винищувача планується виготовити протягом найближчих кількох років, після чого розпочнеться тестування та поступова інтеграція в арсенал військово-повітряних сил.
Додатково
Ключові характеристики нового індійського винищувача AMCA:
- зменшена радіолокаційна помітність;
- надзвукова швидкість;
- багатофункціональне озброєння, здатне забезпечити ефективні дії в умовах повітряного бою та нанесення ударів по наземних цілях.
Довідка
Індія вже має досвід у виробництві бойових літаків – зокрема, йдеться про винищувач Tejas, який експлуатується у ВПС країни. Однак AMCA стане першим повноцінним проєктом створення літака п’я6того покоління на базі індійських технологій.
Нагадаємо
Напруженість у відносинах між Індією та Пакистаном періодично загострюється, особливо через територіальні суперечки в районі Кашміру.
Військово-політичне керівництво Індії неодноразово наголошувало на необхідності модернізації збройних сил для стримування зовнішніх загроз.
Битви безпілотників між Індією і Пакистаном відкривають нову сторінку у гонці озброєння - Reuters27.05.25, 10:30 • 3744 перегляди