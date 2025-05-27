Індія схвалила розробку власного малопомітного винищувача на тлі зростання напруги з Пакистаном – Reuters

Індійська влада дала "зелене світло" амбітній програмі зі створення вітчизняного винищувача-невидимки. Новий бойовий літак має підвищити обороноздатність в умовах зростаючої загрози з боку Пакистану, – пише УНН з посиланням на Reuters.

Мова йде про багатомільярдний проєкт із розробки винищувача п’ятого покоління AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), який має бути оснащений технологією малопомітності (stealth) та сучасною електронікою.

Індія співпрацюватиме з вітчизняною фірмою в рамках програми створення винищувачів-невидимок, і компанії можуть подавати заявки самостійно або як спільні підприємства