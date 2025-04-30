$41.560.18
47.280.11
ukenru
Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну
Ексклюзив
09:29 • 12660 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

08:44 • 27743 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
08:43 • 55312 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
06:47 • 38216 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 168433 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 146523 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 106034 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 131034 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 106404 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

29 квітня, 10:23 • 88980 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
2м/с
38%
752 мм
Популярнi новини

Трамп підбив підсумки 100 днів президентства: основні тези

30 квітня, 00:21 • 73177 перегляди

Повітряна тривога по всій Україні: загроза ракетної атаки з МіГ-31К

30 квітня, 00:32 • 53946 перегляди

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

04:52 • 46215 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

05:35 • 46127 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 49336 перегляди
Публікації

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

08:43 • 55419 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 49505 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 110014 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив

29 квітня, 15:28 • 168524 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 188791 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

09:14 • 11496 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

08:15 • 18096 перегляди

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 78204 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 94312 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 90844 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

Київ • УНН

 • 12663 перегляди

Загострення конфлікту між Індією та Пакистаном зараз вигідніше для України, ніж у 2022 році, коли залежність від США була більшою. Експерт вважає, що це може призвести до падіння цін на нафту, що вдарить по росії.

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

Напруження між Індією і Пакистаном продовжує зростати. Сторони звинувачують одне одного у збройних провокаціях на кордоні. Учора, 29 квітня, у розвідці Пакистану заявили, що Індія може напасти протягом наступних 24-36 годин. Про історію конфлікту між цими двома ядерними державами, причини теперішньої ескалації та чого варто очікувати Україні -  кореспонденту УНН пояснив політолог Тарас Загородній.

Індія і Пакистан: історія неврегульованого конфлікту

Напруження між Пакистаном та Індією почалося ще від початку їх незалежності, яку вони отримали в 1947 році. Поділ стався на релігійному грунті – Пакистан населений мусульманами, а Індія переважно індусами. Вони постійно конфліктували, передусім через спірний Кашмір, було три війни (остання в 1971 році). І навіть після цих воєн регулярно траплялися сутички на кордоні

- пояснив Загородній.

Політолог зазначив, що певний час відносини між Індією і Пакистаном не хвилювали великих міжнародних гравців, проте у 1974 році Індія стала ядерною державою, а у 1998 році такий статус отримав і Пакистан.

Індія та Пакистан четвертий день не припиняють перестрілки на кордоні Кашміру28.04.25, 10:18 • 24194 перегляди

"Пакистан деякий час схилявся у бік Сполучених Штатів, особливо коли почалася війна в Афганістані, а Індія більше перебувала під впливом спершу Радянського Союзу, потім росії. До того ж, свій інтерес тут має і Китай, який не зацікавлений у посиленні Індії, як економічного гіганта", - зазначив експерт.

Загородній наголосив, що на ескалацію конфлікту саме зараз вплинуло рішення США припинити грати роль світового поліцейського, що розв’язало руки іншим великим державам.

США відмовляються від ролі світового поліцейського і взв’язку з цим Китай намагається впливати на цей регіон, зокрема, щоб послабити Індію. Я також не виключаю, що якусь провокацію могла здійснити росія, щоб створити ще одну точку напруги в світі і відволікти від України її союзників

- додав Загородній.

На думку експерта, зараз важко передбачити подальший розвиток подій – може бути врегулювання конфлікту, а може початися ще одна війна.

"Подальший розвиток подій покаже час", - коротко сказав політолог.

В Індії підірвали будинки терористів "Лашкар-е-Тайба" після атаки в Кашмірі: деталі25.04.25, 10:36 • 7313 переглядiв

Чого варто очікувати Україні

"Для України краще, що це почалося зараз, а не в 2022 році. На початку вторгнення росії ми значно більше залежали від США, також була невизначеність з позицією європейських союзників. Зараз все зовсім інакше – ми розбудовуємо власний ВПК, можемо бити по росії, європейські держави залучають нас до своїх оборонних програм. Це складна ситуація, але вона не катастрофічна", - підсумував експерт.

Загородній також уточнив, що подальше розпалювання цього конфлікту може спровокувати чергове падіння цін на нафту, що може обернутися серйозними проблемами для росії.

Нагадаємо

На минулому тижні у регіоні Кашмір бойовики відкрили вогонь по групі туристів. За даними правоохоронців, загинуло 26 осіб, було поранено 17. У відповідь Індія заборонила громадянам Пакистану в’їзд за спеціальними візами, а всі військові радники пакистанської місії в Індії були оголошені персонами нон грата.

Пакистан, в свою чергу, зупинив торгівлю з Індією, а також призупинив дію віз для громадян Індії та видворив індійських дипломатів.

Міноборони Пакистану заявило, що військове вторгнення сусідньої Індії неминуче після атаки пакистанських бойовиків на туристів у Кашмірі.

Напруженість зростає, пакистанські та індійські сили зіткнулися на кордоні в Джамму. Пакистан закликає ООН до стриманості Індії після терактів та взаємних обмежень.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Індія
Китай
Сполучені Штати
Україна
Пакистан
Brent
$62.93
Bitcoin
$94,980.40
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.81
Золото
$3,284.55
Ethereum
$1,806.63