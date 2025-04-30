Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

Напруження між Індією і Пакистаном продовжує зростати. Сторони звинувачують одне одного у збройних провокаціях на кордоні. Учора, 29 квітня, у розвідці Пакистану заявили, що Індія може напасти протягом наступних 24-36 годин. Про історію конфлікту між цими двома ядерними державами, причини теперішньої ескалації та чого варто очікувати Україні - кореспонденту УНН пояснив політолог Тарас Загородній.

Індія і Пакистан: історія неврегульованого конфлікту

Напруження між Пакистаном та Індією почалося ще від початку їх незалежності, яку вони отримали в 1947 році. Поділ стався на релігійному грунті – Пакистан населений мусульманами, а Індія переважно індусами. Вони постійно конфліктували, передусім через спірний Кашмір, було три війни (остання в 1971 році). І навіть після цих воєн регулярно траплялися сутички на кордоні - пояснив Загородній.

Політолог зазначив, що певний час відносини між Індією і Пакистаном не хвилювали великих міжнародних гравців, проте у 1974 році Індія стала ядерною державою, а у 1998 році такий статус отримав і Пакистан.

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"Пакистан деякий час схилявся у бік Сполучених Штатів, особливо коли почалася війна в Афганістані, а Індія більше перебувала під впливом спершу Радянського Союзу, потім росії. До того ж, свій інтерес тут має і Китай, який не зацікавлений у посиленні Індії, як економічного гіганта", - зазначив експерт.

Загородній наголосив, що на ескалацію конфлікту саме зараз вплинуло рішення США припинити грати роль світового поліцейського, що розв’язало руки іншим великим державам.

США відмовляються від ролі світового поліцейського і взв’язку з цим Китай намагається впливати на цей регіон, зокрема, щоб послабити Індію. Я також не виключаю, що якусь провокацію могла здійснити росія, щоб створити ще одну точку напруги в світі і відволікти від України її союзників - додав Загородній.

На думку експерта, зараз важко передбачити подальший розвиток подій – може бути врегулювання конфлікту, а може початися ще одна війна.

"Подальший розвиток подій покаже час", - коротко сказав політолог.

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Чого варто очікувати Україні

"Для України краще, що це почалося зараз, а не в 2022 році. На початку вторгнення росії ми значно більше залежали від США, також була невизначеність з позицією європейських союзників. Зараз все зовсім інакше – ми розбудовуємо власний ВПК, можемо бити по росії, європейські держави залучають нас до своїх оборонних програм. Це складна ситуація, але вона не катастрофічна", - підсумував експерт.

Загородній також уточнив, що подальше розпалювання цього конфлікту може спровокувати чергове падіння цін на нафту, що може обернутися серйозними проблемами для росії.

Нагадаємо

На минулому тижні у регіоні Кашмір бойовики відкрили вогонь по групі туристів. За даними правоохоронців, загинуло 26 осіб, було поранено 17. У відповідь Індія заборонила громадянам Пакистану в’їзд за спеціальними візами, а всі військові радники пакистанської місії в Індії були оголошені персонами нон грата.

Пакистан, в свою чергу, зупинив торгівлю з Індією, а також призупинив дію віз для громадян Індії та видворив індійських дипломатів.

Міноборони Пакистану заявило, що військове вторгнення сусідньої Індії неминуче після атаки пакистанських бойовиків на туристів у Кашмірі.

Напруженість зростає, пакистанські та індійські сили зіткнулися на кордоні в Джамму. Пакистан закликає ООН до стриманості Індії після терактів та взаємних обмежень.