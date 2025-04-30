Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

Напряженность между Индией и Пакистаном продолжает расти. Стороны обвиняют друг друга в вооруженных провокациях на границе. Вчера, 29 апреля, в разведке Пакистана заявили, что Индия может напасть в течение следующих 24-36 часов. Об истории конфликта между этими двумя ядерными государствами, причинах нынешней эскалации и чего стоит ожидать Украине - корреспонденту УНН объяснил политолог Тарас Загородний.

Индия и Пакистан: история неурегулированного конфликта

Напряженность между Пакистаном и Индией началась еще с начала их независимости, которую они получили в 1947 году. Раздел произошел на религиозной почве – Пакистан населен мусульманами, а Индия преимущественно индусами. Они постоянно конфликтовали, прежде всего из-за спорного Кашмира, было три войны (последняя в 1971 году). И даже после этих войн регулярно случались столкновения на границе - объяснил Загородний.

Политолог отметил, что определенное время отношения между Индией и Пакистаном не волновали крупных международных игроков, однако в 1974 году Индия стала ядерной державой, а в 1998 году такой статус получил и Пакистан.

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"Пакистан некоторое время склонялся в сторону Соединенных Штатов, особенно когда началась война в Афганистане, а Индия больше находилась под влиянием сначала Советского Союза, затем россии. К тому же, свой интерес здесь имеет и Китай, который не заинтересован в усилении Индии, как экономического гиганта", - отметил эксперт.

Загородний подчеркнул, что на эскалацию конфликта именно сейчас повлияло решение США прекратить играть роль мирового полицейского, что развязало руки другим крупным государствам.

США отказываются от роли мирового полицейского и в связи с этим Китай пытается влиять на этот регион, в частности, чтобы ослабить Индию. Я также не исключаю, что какую-то провокацию могла осуществить россия, чтобы создать еще одну точку напряжения в мире и отвлечь от Украины ее союзников - добавил Загородний.

По мнению эксперта, сейчас трудно предсказать дальнейшее развитие событий – может быть урегулирование конфликта, а может начаться еще одна война.

"Дальнейшее развитие событий покажет время", - коротко сказал политолог.

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Чего стоит ожидать Украине

"Для Украины лучше, что это началось сейчас, а не в 2022 году. В начале вторжения россии мы значительно больше зависели от США, также была неопределенность с позицией европейских союзников. Сейчас все совсем иначе – мы развиваем собственный ВПК, можем бить по россии, европейские государства привлекают нас к своим оборонным программам. Это сложная ситуация, но она не катастрофическая", - подытожил эксперт.

Загородний также уточнил, что дальнейшее разжигание этого конфликта может спровоцировать очередное падение цен на нефть, что может обернуться серьезными проблемами для россии.

Напомним

На прошлой неделе в регионе Кашмир боевики открыли огонь по группе туристов. По данным правоохранителей, погибло 26 человек, было ранено 17. В ответ Индия запретила гражданам Пакистана въезд по специальным визам, а все военные советники пакистанской миссии в Индии были объявлены персонами нон грата.

Пакистан, в свою очередь, остановил торговлю с Индией, а также приостановил действие виз для граждан Индии и выдворил индийских дипломатов.

Минобороны Пакистана заявило, что военное вторжение соседней Индии неизбежно после атаки пакистанских боевиков на туристов в Кашмире.

Напряженность возрастает, пакистанские и индийские силы столкнулись на границе в Джамму. Пакистан призывает ООН к сдержанности Индии после терактов и взаимных ограничений.