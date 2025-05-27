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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Безпілотний літальний апарат

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Битви безпілотників між Індією і Пакистаном відкривають нову сторінку у гонці озброєння - Reuters

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Індія та Пакистан вперше застосували бойові безпілотники один проти одного. Очікується збільшення використання БпЛА, що може вражати цілі без ризику ескалації.

Битви безпілотників між Індією і Пакистаном відкривають нову сторінку у гонці озброєння - Reuters

Протягом багатолітнього протистояння між Індією і Пакистаном через суперечки навколо приналежності Кашміру, військові обох держав розгортали високопродуктивні винищувачі, ракети та артилерію протягом десятиліть зіткнень. Втім, останні чотири дні боїв у травні ознаменували перший випадок, коли Нью-Делі та Ісламабад вперше застосували безпілотні літальні апарати один проти одного у великих масштабах, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Бойові дії припинилися після того, як США оголосили про посередництво в припиненні вогню, але південноазійські держави, які витратили понад 96 мільярдів доларів на оборону минулого року, тепер застрягли в гонці озброєнь безпілотниками. Така інформація випливає з інтерв'ю Reuters з 15 людьми, включаючи посадовців служб безпеки, керівників галузі та аналітиків у двох країнах.

Двоє з них заявили, що очікують збільшення використання БпЛА сусідами, які до того ж володіють ядерною зброєю, оскільки невеликі атаки дронів можуть вражати цілі, не створюючи ризику для персоналу та не провокуючи неконтрольовану ескалацію.

Індія планує значно інвестувати в місцеву промисловість і може витратити до 470 мільйонів доларів на БпЛА протягом наступних 12-24 місяців, що приблизно втричі перевищує рівень витрат до конфлікту, сказав Сміт Шах з Індійської федерації дронів, яка представляє понад 550 компаній і регулярно взаємодіє з урядом.

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Раніше неопублікований прогноз, який з'явився після того, як Індія цього місяця схвалила приблизно 4,6 мільярда доларів на екстрені військові закупівлі, був підтверджений двома іншими керівниками галузі. Індійські військові планують використати частину цього додаткового фінансування на бойові та спостережливі дрони. Про це заявили два індійських чиновники знайомих з цим питанням.

Закупівлі оборонного обладнання в Індії, як правило, передбачають багаторічні бюрократичні процеси, але зараз чиновники запрошують виробників безпілотників для випробувань та демонстрацій з безпрецедентною швидкістю, сказав Вішал Саксена, віцепрезидент індійської фірми ideaForge Technology (IDEF.NS), яка займається виробництвом безпілотних літальних апаратів.

Тим часом ВПС Пакистану наполягають на придбанні більшої кількості безпілотників, оскільки прагнуть уникнути ризику втрати своїх висококласних літаків, повідомило пакистанське джерело, знайоме з цим питанням.

Пакистан та Індія розгорнули передові винищувачі покоління 4.5 під час останніх зіткнень, але Ісламабад, який страждає від скрутного фінансування, має лише близько 20 висококласних винищувачів J-10 китайського виробництва порівняно з трьома десятками Rafale, які може зібрати Делі.

Пакистан, ймовірно, розвиватиме існуючі відносини, щоб активізувати співпрацю з Китаєм та Туреччиною з метою посилення своїх можливостей щодо досліджень та виробництва безпілотників, сказала Ойші Маджумдар з фірми оборонної розвідки Janes.

Ісламабад покладається на співпрацю між Національним аерокосмічним науково-технологічним парком Пакистану та турецьким оборонним підрядником Baykar, який збирає безпілотник YIHA-III на місці, повідомило пакистанське джерело, додавши, що один пристрій може бути виготовлений всередині країни протягом двох-трьох днів.

БпЛА в індо-пакистанському протистоянні

Індія та Пакистан, здається, розглядають удари безпілотників як спосіб чинити військовий тиск, не провокуючи негайно великомасштабну ескалацію

- сказав політолог Королівського коледжу Лондона Волтер Ледвіг III.

Незважаючи на втрату багатьох безпілотників, обидві сторони подвоюють зусилля.

Йдеться про відносно дешеві технології. І хоча безпілотники не мають шокуючого та благоговійного ефекту ракет та винищувачів, вони все ж можуть викликати відчуття сили та мети у тих, хто їх запускає

- сказав вашингтонський експерт з Південної Азії Майкл Кугельман.

Індійські оборонні стратеги, ймовірно, розширять внутрішню розробку безпілотників з барражуючими боєприпасами, повідомляє індійське джерело у сфері безпеки та Самір Джоші з індійського виробника безпілотників NewSpace, який поглиблює свої дослідження та розробки таких безпілотників.

Їхня здатність барражуватися, уникати виявлення та завдавати ударів з точністю ознаменувала зсув до високоцінної та недорогої війни з використанням безпілотників масового виробництва

- повідомив представник фірми, яка постачає продукцію індійським військовим.

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Такі фірми, як ideaForge, яка поставила понад дві тисячі безпілотників індійським силам безпеки, також інвестують у підвищення здатності своїх безпілотників бути менш вразливими до радіоелектронної боротьби.

Ще однією вразливістю, яку важче вирішити, є залежність індійської програми безпілотників від важкозамінних компонентів з Китаю, визнаного військового партнера Пакистану, заявили чотири індійські виробники безпілотників та чиновники.

Індія продовжує залежати від магнітів та літію китайського виробництва для акумуляторів безпілотників, сказав Шах з Drone Federation India.

"Перекриття ланцюга поставок також є проблемою", – сказав представник ideaForge щодо можливості того, що Пекін перекриє постачання компонентів у певних ситуаціях.

Наприклад, китайські обмеження на продаж безпілотників та компонентів Україні послабили здатність Києва виробляти критично важливі бойові безпілотники, повідомляє аналітичний центр Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю у відповідь на запитання Reuters заявив, що Пекін завжди запроваджував експортний контроль над товарами подвійного використання відповідно до внутрішнього законодавства та правил, а також своїх міжнародних зобов’язань.

"Диверсифікація ланцюга поставок – це середньострокова та довгострокова проблема. Ви не можете вирішити її в короткостроковій перспективі", – сказав Шах.

Доповнення

Індія і Пакистан домовились про поетапне відведення військ і озброєнь з Кашміру на позиції до початку конфлікту. Рішення прийнято після ракетних ударів та масштабних військових операцій.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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