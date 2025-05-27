Битвы беспилотников между Индией и Пакистаном открывают новую страницу в гонке вооружения - Reuters

В течение многолетнего противостояния между Индией и Пакистаном из-за споров вокруг принадлежности Кашмира, военные обоих государств разворачивали высокопроизводительные истребители, ракеты и артиллерию в течение десятилетий столкновений. Впрочем, последние четыре дня боев в мае ознаменовали первый случай, когда Нью-Дели и Исламабад впервые применили беспилотные летательные аппараты друг против друга в больших масштабах, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Боевые действия прекратились после того, как США объявили о посредничестве в прекращении огня, но южноазиатские государства, которые потратили более 96 миллиардов долларов на оборону в прошлом году, теперь застряли в гонке вооружений беспилотниками. Такая информация следует из интервью Reuters с 15 людьми, включая должностных лиц служб безопасности, руководителей отрасли и аналитиков в двух странах.

Двое из них заявили, что ожидают увеличения использования БпЛА соседями, которые к тому же владеют ядерным оружием, поскольку небольшие атаки дронов могут поражать цели, не создавая риска для персонала и не провоцируя неконтролируемую эскалацию.

Индия планирует значительно инвестировать в местную промышленность и может потратить до 470 миллионов долларов на БпЛА в течение следующих 12-24 месяцев, что примерно втрое превышает уровень расходов до конфликта, сказал Смит Шах из Индийской федерации дронов, которая представляет более 550 компаний и регулярно взаимодействует с правительством.

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Ранее неопубликованный прогноз, который появился после того, как Индия в этом месяце одобрила примерно 4,6 миллиарда долларов на экстренные военные закупки, был подтвержден двумя другими руководителями отрасли. Индийские военные планируют использовать часть этого дополнительного финансирования на боевые и наблюдательные дроны. Об этом заявили два индийских чиновника, знакомых с этим вопросом.

Закупки оборонного оборудования в Индии, как правило, предусматривают многолетние бюрократические процессы, но сейчас чиновники приглашают производителей беспилотников для испытаний и демонстраций с беспрецедентной скоростью, сказал Вишал Саксена, вице-президент индийской фирмы ideaForge Technology (IDEF.NS), которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем ВВС Пакистана настаивают на приобретении большего количества беспилотников, поскольку стремятся избежать риска потери своих высококлассных самолетов, сообщил пакистанский источник, знакомый с этим вопросом.

Пакистан и Индия развернули передовые истребители поколения 4.5 во время последних столкновений, но Исламабад, который страдает от трудного финансирования, имеет лишь около 20 высококлассных истребителей J-10 китайского производства по сравнению с тремя десятками Rafale, которые может собрать Дели.

Пакистан, вероятно, будет развивать существующие отношения, чтобы активизировать сотрудничество с Китаем и Турцией с целью усиления своих возможностей по исследованиям и производству беспилотников, сказала Ойши Маджумдар из фирмы оборонной разведки Janes.

Исламабад полагается на сотрудничество между Национальным аэрокосмическим научно-технологическим парком Пакистана и турецким оборонным подрядчиком Baykar, который собирает беспилотник YIHA-III на месте, сообщил пакистанский источник, добавив, что одно устройство может быть изготовлено внутри страны в течение двух-трех дней.

БпЛА в индо-пакистанском противостоянии

Индия и Пакистан, кажется, рассматривают удары беспилотников как способ оказывать военное давление, не провоцируя немедленно крупномасштабную эскалацию - сказал политолог Королевского колледжа Лондона Уолтер Ледвиг III.

Несмотря на потерю многих беспилотников, обе стороны удваивают усилия.

Речь идет об относительно дешевых технологиях. И хотя беспилотники не имеют шокирующего и благоговейного эффекта ракет и истребителей, они все же могут вызвать ощущение силы и цели у тех, кто их запускает - сказал вашингтонский эксперт по Южной Азии Майкл Кугельман.

Индийские оборонные стратеги, вероятно, расширят внутреннюю разработку беспилотников с барражирующими боеприпасами, сообщает индийский источник в сфере безопасности и Самир Джоши из индийского производителя беспилотников NewSpace, который углубляет свои исследования и разработки таких беспилотников.

Их способность барражировать, избегать обнаружения и наносить удары с точностью ознаменовала сдвиг к высокоценной и недорогой войне с использованием беспилотников массового производства - сообщил представитель фирмы, которая поставляет продукцию индийским военным.

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Такие фирмы, как ideaForge, которая поставила более двух тысяч беспилотников индийским силам безопасности, также инвестируют в повышение способности своих беспилотников быть менее уязвимыми к радиоэлектронной борьбе.

Еще одной уязвимостью, которую труднее решить, является зависимость индийской программы беспилотников от труднозаменимых компонентов из Китая, признанного военного партнера Пакистана, заявили четыре индийских производителя беспилотников и чиновники.

Индия продолжает зависеть от магнитов и лития китайского производства для аккумуляторов беспилотников, сказал Шах из Drone Federation India.

"Перекрытие цепи поставок также является проблемой", - сказал представитель ideaForge относительно возможности того, что Пекин перекроет поставки компонентов в определенных ситуациях.

Например, китайские ограничения на продажу беспилотников и компонентов Украине ослабили способность Киева производить критически важные боевые беспилотники, сообщает аналитический центр Центра стратегических и международных исследований.

Представитель Министерства иностранных дел Китая в ответ на вопрос Reuters заявил, что Пекин всегда вводил экспортный контроль над товарами двойного использования в соответствии с внутренним законодательством и правилами, а также своими международными обязательствами.

"Диверсификация цепи поставок - это среднесрочная и долгосрочная проблема. Вы не можете решить ее в краткосрочной перспективе", - сказал Шах.

Дополнение

Индия и Пакистан договорились о поэтапном отводе войск и вооружений из Кашмира на позиции до начала конфликта. Решение принято после ракетных ударов и масштабных военных операций.