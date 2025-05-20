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Індія та Пакистан домовились про відведення військ: деталі угоди

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

Індія і Пакистан домовились про поетапне відведення військ і озброєнь з Кашміру на позиції до початку конфлікту. Рішення прийнято після ракетних ударів та масштабних військових операцій.

Індія та Пакистан домовились про відведення військ: деталі угоди

Індія і Пакистан домовились розвести війська на позиції до початку збройного конфлікту. Про це повідомляє CNA, передає УНН.

Деталі

За даними видання, війська будуть відведені на позиції до початку бойових дій. Обидві країни домовилися про поетапне виведення додаткових військ і озброєнь, розміщених на кордоні в Кашмірі.

Інших подробиць наразі не наводиться.

Контекст

Між Індією і Пакистаном напружені стосунки з 1947 року через регіон Кашмір: обидві країни вважають його своєю територією. У другій половині ХХ століття між Індією і Пакистаном відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.

Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.

Нещодавно у регіоні Джамму і Кашмірі стався напад на туристів, в результаті якого загинуло 26 осіб. Відповідальність взяло на себе угруповання "Кашмірський опір".

Індія і Пакистан оголосили про взаємне припинення віз і депортацію певних категорій громадян зі свої територій.

Нагадаємо

Ситуація між країнами загострилась після того, 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур".

Пізніше Уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції "Bunyan un Marsoos" у відповідь на дії з боку Індії.

Також УНН повідомляв, що між Індією та Пакистаном відбувся масштабний повітряний бій, в якому брали участь 125 винищувачів. При цьому літак жодної зі сторін не виходив за межі повітряного простору своєї країни.

Але після припинення вогню в штаті Джамму і Кашмір пролунали вибухи. Це сталось 10 травня.

Євген Устименко

Євген Устименко

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