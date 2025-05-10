Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії
Київ • УНН
Уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції у відповідь на провокації Індії. Це сталося після заяв про атаки Індії на пакистанські військові авіабази.
Уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції "Bunyan un Marsoos" у відповідь на провокації з боку Індії. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку уряду Пакистану в соцмережі Х, телеканал Geo TV і Clash Report, CNN.
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Державне телебачення Пакистану заявило, що військові розпочали заходи у відповідь на "індійську агресію".
Крім того, уряд Пакистану опублікував у соцмережі X повідомлення, в якому оголосив, що "Операція "Баньян Аль-Марсус" розпочалася".
Оголошення пролунало невдовзі після заяв Пакистану про атаки Індії на його військові авіабази.
Одразу після цього уряд Пакистану опублікував у мережі X повідомлення в якому попередив, що "Індія повинна підготуватися до відповіді Пакистану".
"Збройні сили Пакистану повністю готові захищати батьківщину, повітряний простір і національну безпеку", – йдеться в повідомленні.
Невдовзі пакистанські військові заявили, що розпочали операцію "Буньян уль Марсус", назва якої походить від вірша з Корану під назвою "Незламна стіна".
За словами пакистанських військових, у межах відплатної акції "око за око" вони націлилися на індійські військово-повітряні бази, з яких, як стверджується, здійснювалися ракетні удари по Пакистану.
Нагадаємо
Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів".
Військове командування Пакистану в ніч на суботу, 10 травня 2025 року зробило гучну заяву: за їхніми словами, Індія випустила шість балістичних ракет, які в результаті впали на території самої Індії.
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