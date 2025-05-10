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Financial Times

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Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії

Київ • УНН

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Уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції у відповідь на провокації Індії. Це сталося після заяв про атаки Індії на пакистанські військові авіабази.

Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії

Уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції "Bunyan un Marsoos" у відповідь на провокації з боку Індії. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку уряду Пакистану в соцмережі Х, телеканал Geo TV і Clash Report, CNN.

Деталі

Державне телебачення Пакистану заявило, що військові розпочали заходи у відповідь на "індійську агресію".

Крім того, уряд Пакистану опублікував у соцмережі X повідомлення, в якому оголосив, що "Операція "Баньян Аль-Марсус" розпочалася".

Оголошення пролунало невдовзі після заяв Пакистану про атаки Індії на його військові авіабази.

Одразу після цього уряд Пакистану опублікував у мережі X повідомлення в якому попередив, що "Індія повинна підготуватися до відповіді Пакистану".

"Збройні сили Пакистану повністю готові захищати батьківщину, повітряний простір і національну безпеку", – йдеться в повідомленні.

Невдовзі пакистанські військові заявили, що розпочали операцію "Буньян уль Марсус", назва якої походить від вірша з Корану під назвою "Незламна стіна".

За словами пакистанських військових, у межах відплатної акції "око за око" вони націлилися на індійські військово-повітряні бази, з яких, як стверджується, здійснювалися ракетні удари по Пакистану.

Нагадаємо

Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів".  

Військове командування Пакистану в ніч на суботу, 10 травня 2025 року зробило гучну заяву: за їхніми словами, Індія випустила шість балістичних ракет, які в результаті впали на території самої Індії. 

Індія закрила вже понад 30 аеропортів через бойові дії з Пакистаном10.05.25, 02:56 • 1130 переглядiв

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