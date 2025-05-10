Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии
Киев • УНН
Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции в ответ на провокации Индии. Это произошло после заявлений об атаках Индии на пакистанские военные авиабазы.
Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции "Bunyan un Marsoos" в ответ на провокации со стороны Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу правительства Пакистана в соцсети Х, телеканал Geo TV и Clash Report, CNN.
Детали
Государственное телевидение Пакистана заявило, что военные начали ответные меры на "индийскую агрессию".
Кроме того, правительство Пакистана опубликовало в соцсети X сообщение, в котором объявило о том, что "Операция "Баньян Аль-Марсус" началась".
Объявление прозвучало вскоре после заявлений Пакистана об атаках Индии на его военные авиабазы.
Сразу после этого правительство Пакистана опубликовало в сети X сообщение, в котором предупредило, что "Индия должна подготовиться к ответу Пакистана".
"Вооруженные силы Пакистана полностью готовы защищать родину, воздушное пространство и национальную безопасность", – говорится в сообщении.
Вскоре пакистанские военные заявили, что начали операцию "Буньян уль Марсус", название которой происходит от стиха из Корана под названием "Несокрушимая стена".
По словам пакистанских военных, в рамках ответной акции "око за око" они нацелились на индийские военно-воздушные базы, с которых, как утверждается, осуществлялись ракетные удары по Пакистану.
Напомним
Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов".
Военное командование Пакистана в ночь на субботу, 10 мая 2025 года сделало громкое заявление: по их словам, Индия выпустила шесть баллистических ракет, которые в результате упали на территории самой Индии.
Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном10.05.25, 02:56 • 640 просмотров