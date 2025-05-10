Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня
9 мая, 18:38 • 14119 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 31525 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 32842 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 53119 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 63405 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 60129 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 64121 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 68130 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
9 мая, 11:02 • 116141 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
9 мая, 10:23 • 40180 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.6м/с
61%
751мм
Популярные новости

Франция использует замороженные российские активы для финансирования обслуживания пушек Caesar в Украине – СМИ

9 мая, 17:05 • 9036 просмотра

Российские военнопленные будут платить налоги в Украине. Кабмин одобрил соответствующий проект

9 мая, 17:07 • 10123 просмотра

На Закарпатье священник УПЦ (МП) и его приятель гуляли по селу в советской военной форме

9 мая, 17:18 • 7300 просмотра

В Нарве на границе с россией вывесили плакат с путиным в образе Гитлера

9 мая, 17:24 • 9766 просмотра

США и Европа завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня между Украиной и рф - СМИ

9 мая, 17:30 • 8686 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 116141 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 130702 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 115076 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 176929 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 198572 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Андрей Ермак

Эммануэль Макрон

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 31525 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 36588 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 44202 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 53256 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

9 мая, 13:41 • 32475 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Facebook

Самоходная гаубица CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции в ответ на провокации Индии. Это произошло после заявлений об атаках Индии на пакистанские военные авиабазы.

Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии

Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции "Bunyan un Marsoos" в ответ на провокации со стороны Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу правительства Пакистана в соцсети Х, телеканал Geo TV и Clash Report, CNN.

Детали

Государственное телевидение Пакистана заявило, что военные начали ответные меры на "индийскую агрессию".

Кроме того, правительство Пакистана опубликовало в соцсети X сообщение, в котором объявило о том, что "Операция "Баньян Аль-Марсус" началась".

Объявление прозвучало вскоре после заявлений Пакистана об атаках Индии на его военные авиабазы.

Сразу после этого правительство Пакистана опубликовало в сети X сообщение, в котором предупредило, что "Индия должна подготовиться к ответу Пакистана".

"Вооруженные силы Пакистана полностью готовы защищать родину, воздушное пространство и национальную безопасность", – говорится в сообщении.

Вскоре пакистанские военные заявили, что начали операцию "Буньян уль Марсус", название которой происходит от стиха из Корана под названием "Несокрушимая стена".

По словам пакистанских военных, в рамках ответной акции "око за око" они нацелились на индийские военно-воздушные базы, с которых, как утверждается, осуществлялись ракетные удары по Пакистану.

Напомним

Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов".  

Военное командование Пакистана в ночь на субботу, 10 мая 2025 года сделало громкое заявление: по их словам, Индия выпустила шесть баллистических ракет, которые в результате упали на территории самой Индии. 

Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном10.05.25, 02:56 • 640 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаНовости Мира
Индия
Пакистан
Brent
$63.84
Bitcoin
$102,993.90
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,335.34