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Индия и Пакистан договорились об отводе войск: детали соглашения

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Индия и Пакистан договорились о поэтапном отводе войск и вооружений из Кашмира на позиции до начала конфликта. Решение принято после ракетных ударов и масштабных военных операций.

Индия и Пакистан договорились об отводе войск: детали соглашения

Индия и Пакистан договорились развести войска на позиции до начала вооруженного конфликта. Об этом сообщает CNA, передает УНН.

Детали

По данным издания, войска будут отведены на позиции до начала боевых действий. Обе страны договорились о поэтапном выводе дополнительных войск и вооружений, размещенных на границе в Кашмире.

Других подробностей пока не приводится.

Контекст

Между Индией и Пакистаном напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: обе страны считают его своей территорией. Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошли три крупные войны и ряд вооруженных конфликтов.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

Недавно в регионе Джамму и Кашмире произошло нападение на туристов, в результате которого погибло 26 человек. Ответственность взяла на себя группировка "Кашмирское сопротивление".

Индия и Пакистан объявили о взаимном прекращении виз и депортации определенных категорий граждан со своих территорий.

Напомним

Ситуация между странами обострилась после того, 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".

Позже Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции "Bunyan un Marsoos" в ответ на действия со стороны Индии.

Также УНН сообщал, что между Индией и Пакистаном состоялся масштабный воздушный бой, в котором участвовали 125 истребителей. При этом самолет ни одной из сторон не выходил за пределы воздушного пространства своей страны.

Но после прекращения огня в штате Джамму и Кашмир прогремели взрывы. Это произошло 10 мая.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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