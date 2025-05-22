Индия отвергла обвинения Пакистана в атаке на школьный автобус, в результате которой погибли 5 человек
Киев • УНН
Индия раскритиковала Пакистан за обвинения в причастности к нападению на школьный автобус, в результате которого погибли пять человек и 38 получили ранения. В МИД Индии заявили, что Пакистан является эпицентром терроризма.
Индия раскритиковала Пакистан за обвинения в причастности к нападению на школьный автобус террориста-смертника, произошедшему накануне в Хуздаре, на юго-западе страны. В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что именно Пакистан остается эпицентром терроризма, а его попытки обмануть мировое сообщество обречены на провал. Об этом сообщает The Times of India, передает УНН.
Детали
В индийском МИД также выразили соболезнования по поводу гибели пяти человек в Пакистане в результате нападения на школьный автобус.
Индия отвергает безосновательные обвинения Пакистана в причастности Индии к инциденту в Хуздаре... Чтобы отвлечь внимание от своей репутации мирового эпицентра терроризма и скрыть собственные грубые недостатки, для Пакистана стало привычным обвинять Индию во всех своих внутренних проблемах
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Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что нападения террористов на детей, действующих под "индийским патронажем", являются явным доказательством их враждебности.
Напомним
Террорист-смертник на автомобиле в среду подорвал школьный автобус на юго-западе Пакистана, в результате чего погибли пять человек, в том числе как минимум трое детей, и 38 получили ранения.