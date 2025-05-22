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Индия отвергла обвинения Пакистана в атаке на школьный автобус, в результате которой погибли 5 человек

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Индия раскритиковала Пакистан за обвинения в причастности к нападению на школьный автобус, в результате которого погибли пять человек и 38 получили ранения. В МИД Индии заявили, что Пакистан является эпицентром терроризма.

Индия отвергла обвинения Пакистана в атаке на школьный автобус, в результате которой погибли 5 человек

Индия раскритиковала Пакистан за обвинения в причастности к нападению на школьный автобус террориста-смертника, произошедшему накануне в Хуздаре, на юго-западе страны. В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что именно Пакистан остается эпицентром терроризма, а его попытки обмануть мировое сообщество обречены на провал. Об этом сообщает The Times of India, передает УНН.

Детали

В индийском МИД также выразили соболезнования по поводу гибели пяти человек в Пакистане в результате нападения на школьный автобус.

Индия отвергает безосновательные обвинения Пакистана в причастности Индии к инциденту в Хуздаре... Чтобы отвлечь внимание от своей репутации мирового эпицентра терроризма и скрыть собственные грубые недостатки, для Пакистана стало привычным обвинять Индию во всех своих внутренних проблемах

 - говорится в сообщении МИД Индии.

Индия и Пакистан договорились об отводе войск: детали соглашения20.05.25, 17:34 • 2678 просмотров

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что нападения террористов на детей, действующих под "индийским патронажем", являются явным доказательством их враждебности.

Напомним

Террорист-смертник на автомобиле в среду подорвал школьный автобус на юго-западе Пакистана, в результате чего погибли пять человек, в том числе как минимум трое детей, и 38 получили ранения.

Лилия Набока

Лилия Набока

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