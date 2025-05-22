Індія відкинула звинувачення Пакистану в атаці на шкільний автобус, під час якої загинуло 5 людей

Індія розкритикувала Пакистан за звинувачення у причетності до нападу на шкільний автобус терориста-смертника, що стався напередодні в Хуздарі, на південному заході країни. У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що саме Пакистан залишається епіцентром тероризму, а його спроби обдурити світову спільноту приречені на провал. Про це повідомляє The Times of India, передає УНН.

В індійському МЗС також висловили співчуття з приводу загибелі п'ятьох людей у Пакистані внаслідок нападу на шкільний автобус.

Індія відкидає безпідставні звинувачення Пакистану щодо причетності Індії до інциденту в Хуздарі... Щоб відвернути увагу від своєї репутації світового епіцентру тероризму та приховати власні грубі недоліки, для Пакистану стало звичним звинувачувати Індію у всіх своїх внутрішніх проблемах