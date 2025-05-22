Індія відкинула звинувачення Пакистану в атаці на шкільний автобус, під час якої загинуло 5 людей
Київ • УНН
Індія розкритикувала Пакистан за звинувачення у причетності до нападу на шкільний автобус, внаслідок якого загинули п'ятеро людей та 38 отримали поранення. У МЗС Індії заявили, що Пакистан є епіцентром тероризму.
Індія розкритикувала Пакистан за звинувачення у причетності до нападу на шкільний автобус терориста-смертника, що стався напередодні в Хуздарі, на південному заході країни. У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що саме Пакистан залишається епіцентром тероризму, а його спроби обдурити світову спільноту приречені на провал. Про це повідомляє The Times of India, передає УНН.
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В індійському МЗС також висловили співчуття з приводу загибелі п'ятьох людей у Пакистані внаслідок нападу на шкільний автобус.
Індія відкидає безпідставні звинувачення Пакистану щодо причетності Індії до інциденту в Хуздарі... Щоб відвернути увагу від своєї репутації світового епіцентру тероризму та приховати власні грубі недоліки, для Пакистану стало звичним звинувачувати Індію у всіх своїх внутрішніх проблемах
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Раніше прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що напади терористів на дітей, які діють під "індійським патронажем", є явним доказом їхньої ворожості.
Нагадаємо
Терорист-смертник на автомобілі у середу підірвав шкільний автобус на південному заході Пакистану, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, у тому числі щонайменше троє дітей, і 38 отримали поранення.