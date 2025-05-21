У Пакистані смертник підірвав шкільний автобус: 5 жертв, серед них діти

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати
Ексклюзив
06:00 • 13136 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

05:00 • 53155 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 52148 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 100311 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 186115 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 82392 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 162757 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 64994 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 228911 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 99556 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
40%
747мм
Популярнi новини

"Можна хімію спробувати": окупанти продовжують застосовувати в Україні хімічну зброю - перехоплення ГУР

20 травня, 22:50 • 27916 перегляди

ISW: путін не планує вести переговори із Зеленським - попри дану Трампу обіцянку

21 травня, 01:23 • 31930 перегляди

росіяни надранок масовано атакували Суми "шахедами": наслідки ударів

02:49 • 22187 перегляди

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

06:43 • 14402 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

07:20 • 22836 перегляди
Публікації

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

05:00 • 53161 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 107686 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 186121 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 162761 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 228914 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

07:20 • 23017 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 132265 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 97231 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 91947 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 173705 перегляди
Актуальне

Залізний купол

Facebook

Північний потік

Фокс Ньюс

The Guardian

У Пакистані смертник підірвав шкільний автобус: 5 жертв, серед них діти

Київ • УНН

 • 640 перегляди

У Пакистані терорист-смертник підірвав автобус, що віз дітей до школи. Загинуло п'ятеро людей, серед яких троє дітей, десятки отримали поранення. Пакистан звинувачує Індію.

У Пакистані смертник підірвав шкільний автобус: 5 жертв, серед них діти
www.aljazeera.com

Терорист-смертник на автомобілі у середу підірвав шкільний автобус на південному заході Пакистану, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, у тому числі щонайменше троє дітей, і 38 отримали поранення, повідомили офіційні особи, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Це остання атака у напруженій провінції Белуджистан. Ця провінція була ареною тривалого повстання, у якому беруть участь різні сепаратистські угруповання, у тому числі заборонена Армія визволення Белуджистану (BLA), визнана зокрема Сполученими Штатами терористичним угрупованням у 2019 році, пише видання.

Місцевий заступник комісара Ясір Ікбал сказав, що атака сталася на околиці міста Худузар, коли автобус перевозив дітей до керованої військовими школи.

Війська швидко прибули на місце події та оточили територію, поки машини швидкої допомоги перевозили постраждалих до лікарень міста. Місцеві телеканали транслювали кадри сильно пошкодженого автобуса та розкиданих уламків.

Фото: Al Jazeera/Khuzdar District Administration

Жодна група одразу не взяла на себе відповідальність за напад, але підозра, швидше за все, впаде на етнічних сепаратистів-белуджів, які часто нападають на сили безпеки та цивільних осіб у регіоні, пише видання.

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві рішуче засудив напад і висловив глибоку скорботу у зв'язку зі смертю дітей. Він назвав винних "звірами", які не заслуговують на поблажливість, заявивши, що ворог здійснив акт "найчистішого варварства, напавши на невинних дітей".

Чиновники, які спочатку повідомили, що загинуло чотири дитини, але пізніше переглянули кількість загиблих, заявивши, що серед загиблих були і двоє дорослих, заявили, що побоюються, що кількість жертв може ще зрости, оскільки кілька дітей перебувають у критичному стані.

Військові також виступили із заявою, у якій заявили, що вибух був "ще однією боягузливою та жахливою атакою", імовірно спланованою сусідньою Індією та здійсненою "її довіреними особами в Белуджистані", пише видання.

Відповідальність за більшість атак у провінції бере BLA, яку, як стверджує Пакистан, підтримує Індія. Індія відкидає такі заяви.

Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф висловив співчуття та також звинуватив Індію, не надавши жодних доказів на підтримку цієї заяви.

Доповнення

Пакистан регулярно звинувачує Індію, свого головного суперника у насильстві на батьківщині. Ці звинувачення посилилися внаслідок загострення напруженості між двома ядерними країнами на тлі транскордонної ескалації з минулого місяця через спірний гімалайський регіон Кашмір, який розділений між двома країнами, але на який повністю претендує кожна з них.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Індія
Сполучені Штати
Пакистан
Brent
$66.24
Bitcoin
$106,514.80
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.47
Золото
$3,312.15
Ethereum
$2,554.18