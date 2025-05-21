У Пакистані смертник підірвав шкільний автобус: 5 жертв, серед них діти

Терорист-смертник на автомобілі у середу підірвав шкільний автобус на південному заході Пакистану, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, у тому числі щонайменше троє дітей, і 38 отримали поранення, повідомили офіційні особи, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Це остання атака у напруженій провінції Белуджистан. Ця провінція була ареною тривалого повстання, у якому беруть участь різні сепаратистські угруповання, у тому числі заборонена Армія визволення Белуджистану (BLA), визнана зокрема Сполученими Штатами терористичним угрупованням у 2019 році, пише видання.

Місцевий заступник комісара Ясір Ікбал сказав, що атака сталася на околиці міста Худузар, коли автобус перевозив дітей до керованої військовими школи.

Війська швидко прибули на місце події та оточили територію, поки машини швидкої допомоги перевозили постраждалих до лікарень міста. Місцеві телеканали транслювали кадри сильно пошкодженого автобуса та розкиданих уламків.

Фото: Al Jazeera/Khuzdar District Administration

Жодна група одразу не взяла на себе відповідальність за напад, але підозра, швидше за все, впаде на етнічних сепаратистів-белуджів, які часто нападають на сили безпеки та цивільних осіб у регіоні, пише видання.

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві рішуче засудив напад і висловив глибоку скорботу у зв'язку зі смертю дітей. Він назвав винних "звірами", які не заслуговують на поблажливість, заявивши, що ворог здійснив акт "найчистішого варварства, напавши на невинних дітей".

Чиновники, які спочатку повідомили, що загинуло чотири дитини, але пізніше переглянули кількість загиблих, заявивши, що серед загиблих були і двоє дорослих, заявили, що побоюються, що кількість жертв може ще зрости, оскільки кілька дітей перебувають у критичному стані.

Військові також виступили із заявою, у якій заявили, що вибух був "ще однією боягузливою та жахливою атакою", імовірно спланованою сусідньою Індією та здійсненою "її довіреними особами в Белуджистані", пише видання.

Відповідальність за більшість атак у провінції бере BLA, яку, як стверджує Пакистан, підтримує Індія. Індія відкидає такі заяви.

Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф висловив співчуття та також звинуватив Індію, не надавши жодних доказів на підтримку цієї заяви.

Доповнення

Пакистан регулярно звинувачує Індію, свого головного суперника у насильстві на батьківщині. Ці звинувачення посилилися внаслідок загострення напруженості між двома ядерними країнами на тлі транскордонної ескалації з минулого місяця через спірний гімалайський регіон Кашмір, який розділений між двома країнами, але на який повністю претендує кожна з них.