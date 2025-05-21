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В Пакистане смертник подорвал школьный автобус: 5 жертв, среди них дети

Киев • УНН

 • 534 просмотра

В Пакистане террорист-смертник подорвал автобус, везший детей в школу. Погибли пять человек, среди которых трое детей, десятки получили ранения. Пакистан обвиняет Индию.

В Пакистане смертник подорвал школьный автобус: 5 жертв, среди них дети
www.aljazeera.com

Террорист-смертник на автомобиле в среду подорвал школьный автобус на юго-западе Пакистана, в результате чего погибло пять человек, в том числе не менее трех детей, и 38 получили ранения, сообщили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Это последняя атака в напряженной провинции Белуджистан. Эта провинция была ареной длительного восстания, в котором участвуют различные сепаратистские группировки, в том числе запрещенная Армия освобождения Белуджистана (BLA), признанная в частности Соединенными Штатами террористической группировкой в 2019 году, пишет издание.

Местный заместитель комиссара Ясир Икбал сказал, что атака произошла на окраине города Худузар, когда автобус перевозил детей в управляемую военными школу.

Войска быстро прибыли на место происшествия и окружили территорию, пока машины скорой помощи перевозили пострадавших в больницы города. Местные телеканалы транслировали кадры сильно поврежденного автобуса и разбросанных обломков.

Фото: Al Jazeera/Khuzdar District Administration

Ни одна группа сразу не взяла на себя ответственность за нападение, но подозрение, скорее всего, упадет на этнических сепаратистов-белуджей, которые часто нападают на силы безопасности и гражданских лиц в регионе, пишет издание.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви решительно осудил нападение и выразил глубокую скорбь в связи со смертью детей. Он назвал виновных "зверями", которые не заслуживают снисхождения, заявив, что враг совершил акт "самого чистого варварства, напав на невинных детей".

Чиновники, которые сначала сообщили, что погибло четыре ребенка, но позже пересмотрели количество погибших, заявив, что среди погибших были и двое взрослых, заявили, что опасаются, что количество жертв может еще возрасти, поскольку несколько детей находятся в критическом состоянии.

Военные также выступили с заявлением, в котором заявили, что взрыв был "еще одной трусливой и ужасной атакой", предположительно спланированной соседней Индией и осуществленной "ее доверенными лицами в Белуджистане", пишет издание.

Ответственность за большинство атак в провинции берет BLA, которую, как утверждает Пакистан, поддерживает Индия. Индия отвергает такие заявления.

Премьер-министр Шехбаз Шариф выразил соболезнования и также обвинил Индию, не предоставив никаких доказательств в поддержку этого заявления.

Дополнение

Пакистан регулярно обвиняет Индию, своего главного соперника в насилии на родине. Эти обвинения усилились в результате обострения напряженности между двумя ядерными странами на фоне трансграничной эскалации с прошлого месяца из-за спорного гималайского региона Кашмир, который разделен между двумя странами, но на который полностью претендует каждая из них.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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