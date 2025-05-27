Индия одобрила разработку собственного малозаметного истребителя на фоне роста напряженности с Пакистаном – Reuters
Киев • УНН
Индия одобрила проект AMCA – это будет первый самолет пятого поколения на базе индийских технологий. Разработка необходима для повышения обороноспособности страны.
Индийские власти дали "зеленый свет" амбициозной программе по созданию отечественного истребителя-невидимки. Новый боевой самолет должен повысить обороноспособность в условиях растущей угрозы со стороны Пакистана, – пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Речь идет о многомиллиардном проекте по разработке истребителя пятого поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), который должен быть оснащен технологией малозаметности (stealth) и современной электроникой.
Индия будет сотрудничать с отечественной фирмой в рамках программы создания истребителей-невидимок, и компании могут подавать заявки самостоятельно или в качестве совместных предприятий
Первые опытные образцы малозаметного истребителя планируется изготовить в течение ближайших нескольких лет, после чего начнется тестирование и постепенная интеграция в арсенал военно-воздушных сил.
Дополнительно
Ключевые характеристики нового индийского истребителя AMCA:
- уменьшенная радиолокационная заметность;
- сверхзвуковая скорость;
- многофункциональное вооружение, способное обеспечить эффективные действия в условиях воздушного боя и нанесения ударов по наземным целям.
Справка
Индия уже имеет опыт в производстве боевых самолетов – в частности, речь идет об истребителе Tejas, который эксплуатируется в ВВС страны. Однако AMCA станет первым полноценным проектом создания самолета пятого поколения на базе индийских технологий.
Напомним
Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном периодически обостряется, особенно из-за территориальных споров в районе Кашмира.
Военно-политическое руководство Индии неоднократно подчеркивало необходимость модернизации вооруженных сил для сдерживания внешних угроз.
Битвы беспилотников между Индией и Пакистаном открывают новую страницу в гонке вооружения - Reuters27.05.25, 10:30 • 3726 просмотров