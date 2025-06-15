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Камбоджа обратилась в Международный суд из-за пограничного конфликта с Таиландом

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Камбоджа обратилась в Международный суд ООН из-за конфликта с Таиландом. После гибели военного обе страны мобилизовали войска возле спорного участка границы.

Камбоджа обратилась в Международный суд из-за пограничного конфликта с Таиландом

Камбоджа официально обратилась в Международный суд ООН с просьбой вмешаться в урегулирование давнего пограничного конфликта с Таиландом.

Такой шаг стал следствием недавнего обострения ситуации, в результате которого погиб камбоджийский военный, а обе страны мобилизовали войска вдоль спорного участка границы.

Об этом пишет УНН со ссылкой Reuters.

Детали

В воскресенье 15 июня Камбоджа заявила, что "обратилась в Международный суд ООН с просьбой разрешить свои пограничные споры с Таиландом после того, как обострение длительного спора побудило соседей Юго-Восточной Азии мобилизовать войска по обе стороны границы", - сообщает издание.

28 мая камбоджийский солдат погиб в короткой стычке во время противостояния за 820-километровый (510-мильный) границу, части которой не размечены и на которые претендуют обе страны

 - указано в публикации.

Напомним

Индия одобрила разработку собственного малозаметного истребителя на фоне роста напряжения с Пакистаном.

Таиланд планирует фиксировать и контролировать финансовые операции посетителей казино, чтобы предотвратить отмывание денег в регионе.

На Филиппинских островах 35 000 лет назад существовал архипелаг с развитой морской культурой.

УНН ранее также передавал, что в камбоджийском храмовом комплексе Ангкор-Ват, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, три человека погибли в результате удара молнии  

Трагедия произошла в пятницу, 16 мая, когда группа туристов пыталась найти укрытие от непогоды возле главного храма.

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Камбоджа
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Международный суд
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