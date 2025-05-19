Блискавка вбила трьох людей в Камбоджі: влада замовчує трагедію - EuroNews

Троє людей загинули внаслідок удару блискавки в камбоджийському храмовому комплексі Ангкор-Ват, який є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Трагедія сталася в п’ятницю, 16 травня, коли група туристів намагалася знайти укриття від негоди біля головного храму. Про це повідомляє УНН із посиланням на EuroNews.

Деталі

Внаслідок удару ще кілька осіб постраждали. Загиблими виявилися громадяни Камбоджі. Один з офіційних представників підтвердив цю інформацію на умовах анонімності через чутливість теми.

Як повідомляє видання, на відео, яке поширили в соцмережах, видно, як на місце події прибувають карети швидкої допомоги, а очевидці та рятувальники допомагають постраждалим. На інших кадрах - людей обстежують у місцевій лікарні.

Наступного дня після інциденту міністр туризму Камбоджі Хаут Хак закликав користувачів видалити публікації про трагедію. Він заявив, що поширення "негативної інформації" може нашкодити туристичному сектору, ідетьтся у публікації.

Камбоджійський Червоний Хрест повідомив, що передав гуманітарну допомогу родинам двох загиблих — 34-річного чоловіка та 52-річної жінки. Уточнень чи подальших коментарів організація не надала.

Офіційні особи, включно з представником храму та регіональними медиками, як зазначає видання, не прокоментували ситуацію.

Додамо

Ангкор-Ват щороку приваблює близько 2,5 мільйона туристів і вважається археологічною перлиною Південно-Східної Азії. Комплекс площею 400 квадратних кілометрів зберігає руїни столиць Кхмерської імперії IX–XV століть.

Камбоджа активно інвестує у розвиток регіону: нещодавно поблизу відкрили аеропорт вартістю $1,1 млрд, профінансований Китаєм. Водночас рішення влади про переселення близько 10 тисяч місцевих родин з території храмового комплексу викликало критику з боку правозахисників та занепокоєння ЮНЕСКО. Попри заяви влади про "добровільне переселення", Amnesty International висловило сумніви щодо справжньої згоди мешканців.

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