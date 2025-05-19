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Молния убила троих людей в Камбодже: власти замалчивают трагедию - EuroNews

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Трагедия произошла 16 мая, когда группа туристов искала укрытие от непогоды. Среди погибших - граждане Камбоджи, еще несколько человек получили ранения.

Молния убила троих людей в Камбодже: власти замалчивают трагедию - EuroNews

Три человека погибли в результате удара молнии в камбоджийском храмовом комплексе Ангкор-Ват, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Трагедия произошла в пятницу, 16 мая, когда группа туристов пыталась найти укрытие от непогоды возле главного храма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

В результате удара еще несколько человек пострадали. Погибшими оказались граждане Камбоджи. Один из официальных представителей подтвердил эту информацию на условиях анонимности из-за чувствительности темы.

Как сообщает издание, на видео, которое распространили в соцсетях, видно, как на место происшествия прибывают кареты скорой помощи, а очевидцы и спасатели помогают пострадавшим. На других кадрах - людей обследуют в местной больнице.

На следующий день после инцидента министр туризма Камбоджи Хаут Хак призвал пользователей удалить публикации о трагедии. Он заявил, что распространение "негативной информации" может навредить туристическому сектору, говорится в публикации.

Камбоджийский Красный Крест сообщил, что передал гуманитарную помощь семьям двух погибших — 34-летнего мужчины и 52-летней женщины. Уточнений или дальнейших комментариев организация не предоставила.

Официальные лица, включая представителя храма и региональных медиков, как отмечает издание, не прокомментировали ситуацию.

Добавим

Ангкор-Ват ежегодно привлекает около 2,5 миллиона туристов и считается археологической жемчужиной Юго-Восточной Азии. Комплекс площадью 400 квадратных километров хранит руины столиц Кхмерской империи IX–XV веков.

Камбоджа активно инвестирует в развитие региона: недавно поблизости открыли аэропорт стоимостью $1,1 млрд, профинансированный Китаем. В то же время решение властей о переселении около 10 тысяч местных семей с территории храмового комплекса вызвало критику со стороны правозащитников и обеспокоенность ЮНЕСКО. Несмотря на заявления властей о "добровольном переселении", Amnesty International выразило сомнения относительно истинного согласия жителей.

Камбоджа ожидает финансовой поддержки от Китая в условиях давления со стороны таможенной политики США17.04.25, 04:52 • 3714 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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