Камбоджа ожидает финансовой поддержки от Китая в условиях давления со стороны таможенной политики США

Камбоджа ожидает новой финансовой поддержки Китая на фоне визита Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Пномпень активно настраивается на новую волну экономического сотрудничества с Китаем, особенно в инфраструктурном секторе на фоне визита председателя КНР Си Цзиньпина, который прибывает в Камбоджу в четверг. Это завершающий этап его дипломатического турне по странам Юго-Восточной Азии.

Камбоджа, ранее испытавшая торговые ограничения со стороны США в виде рекордных пошлин, все теснее связывает свое экономическое будущее с Пекином. Китай уже вложил миллиарды долларов в местные дороги, аэропорты и другие проекты, став основным кредитором страны. На этот раз основное внимание сосредоточено на потенциальном финансировании масштабного канала Фунан-Техо, который должен соединить реку Меконг с Сиамским заливом.

По словам представителя камбоджийского министерства финансов Меаса Соксенсана, Пномпень ожидает усиления сотрудничества именно в сфере инфраструктуры. Хотя Си Цзиньпин в статье для местных СМИ не упомянул о новых проектах, он подчеркнул важность борьбы с односторонними экономическими практиками и выразил поддержку развитию.

Проект канала, стоимость которого оценивается в $1,7 млрд, это почти 4% ВВП Камбоджи, должен облегчить выход на мировые рынки, уменьшить зависимость от вьетнамских портов и защитить деликатную дельту Меконга. В то же время конкретные обязательства с китайской стороны до сих пор не подтверждены: по разным данным, участие Китая в финансировании менялось от полного покрытия расходов до менее половины суммы.

Визит Си Цзиньпина стал логическим продолжением его визитов во Вьетнам и Малайзию – страны, которые также испытали давление со стороны США в виде тарифов и имеют собственные опасения относительно влияния Китая в регионе.

Напомним

Президент Китая Си Цзиньпин призвал Вьетнам присоединиться к Китаю в "совместном противостоянии запугиванию". Это заявление было сделано во время визита лидера КНР в Ханой, в рамках его визитов в страны Юго-Восточной Азии.

Китай призывает Вьетнам противостоять давлению США во время визита Си Цзиньпина