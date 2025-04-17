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Financial Times

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The Guardian

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Камбоджа чекає фінансової підтримки від Китаю в умовах тиску з боку митної політики США

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Камбоджа розраховує на посилення економічної співпраці з Китаєм, особливо в інфраструктурних проєктах, під час візиту Сі Цзіньпіна. Країна прагне залучити фінансування для каналу Фунан-Техо.

Камбоджа чекає фінансової підтримки від Китаю в умовах тиску з боку митної політики США

Камбоджа очікує на нову фінансову підтримку Китаю на тлі візиту Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Пномпень активно налаштовується на нову хвилю економічної співпраці з Китаєм особливо в інфраструктурному секторі на тлі візиту голови КНР Сі Цзіньпіна, який прибуває до Камбоджі у четвер. Це завершальний етап його дипломатичного турне країнами Південно-Східної Азії.

Камбоджа, яка раніше зазнала торговельних обмежень з боку США у вигляді рекордних мит, дедалі тісніше пов'язує своє економічне майбутнє з Пекіном. Китай уже вклав мільярди доларів у місцеві дороги, аеропорти та інші проєкти, ставши основним кредитором країни. Цього разу основна увага зосереджена на потенційному фінансуванні масштабного каналу Фунан-Техо, який має з'єднати річку Меконг із Сіамською затокою.

За словами речника камбоджійського міністерства фінансів Меаса Соксенсана, Пномпень очікує на посилення співпраці саме у сфері інфраструктури. Хоча Сі Цзіньпін у статті для місцевих ЗМІ не згадав про нові проєкти, він підкреслив важливість боротьби з односторонніми економічними практиками й висловив підтримку розвитку.

Проєкт каналу, вартість якого оцінюється у $1,7 млрд це майже 4% ВВП Камбоджі, має полегшити вихід на світові ринки, зменшити залежність від в'єтнамських портів та захистити делікатну дельту Меконгу. Водночас конкретні зобов’язання з китайського боку досі не підтверджені: за різними даними, участь Китаю у фінансуванні змінювалася від повного покриття витрат до менш ніж половини суми.

Візит Сі Цзіньпіна став логічним продовженням його візитів до В’єтнаму та Малайзії – країн, що також зазнали тиску з боку США у вигляді тарифів і мають власні побоювання щодо впливу Китаю в регіоні.

Нагадаємо

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав В'єтнам приєднатися до Китаю у "спільному протистоянні залякуванню". Ця заява була зроблена під час візиту лідера КНР до Ханоя, в рамках його візитів до країн Південно-Східної Азії. 

Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна14.04.25, 20:29 • 10537 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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