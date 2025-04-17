Камбоджа чекає фінансової підтримки від Китаю в умовах тиску з боку митної політики США

Камбоджа очікує на нову фінансову підтримку Китаю на тлі візиту Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Пномпень активно налаштовується на нову хвилю економічної співпраці з Китаєм особливо в інфраструктурному секторі на тлі візиту голови КНР Сі Цзіньпіна, який прибуває до Камбоджі у четвер. Це завершальний етап його дипломатичного турне країнами Південно-Східної Азії.

Камбоджа, яка раніше зазнала торговельних обмежень з боку США у вигляді рекордних мит, дедалі тісніше пов'язує своє економічне майбутнє з Пекіном. Китай уже вклав мільярди доларів у місцеві дороги, аеропорти та інші проєкти, ставши основним кредитором країни. Цього разу основна увага зосереджена на потенційному фінансуванні масштабного каналу Фунан-Техо, який має з'єднати річку Меконг із Сіамською затокою.

За словами речника камбоджійського міністерства фінансів Меаса Соксенсана, Пномпень очікує на посилення співпраці саме у сфері інфраструктури. Хоча Сі Цзіньпін у статті для місцевих ЗМІ не згадав про нові проєкти, він підкреслив важливість боротьби з односторонніми економічними практиками й висловив підтримку розвитку.

Проєкт каналу, вартість якого оцінюється у $1,7 млрд це майже 4% ВВП Камбоджі, має полегшити вихід на світові ринки, зменшити залежність від в'єтнамських портів та захистити делікатну дельту Меконгу. Водночас конкретні зобов’язання з китайського боку досі не підтверджені: за різними даними, участь Китаю у фінансуванні змінювалася від повного покриття витрат до менш ніж половини суми.

Візит Сі Цзіньпіна став логічним продовженням його візитів до В’єтнаму та Малайзії – країн, що також зазнали тиску з боку США у вигляді тарифів і мають власні побоювання щодо впливу Китаю в регіоні.

Нагадаємо

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав В'єтнам приєднатися до Китаю у "спільному протистоянні залякуванню". Ця заява була зроблена під час візиту лідера КНР до Ханоя, в рамках його візитів до країн Південно-Східної Азії.

Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна