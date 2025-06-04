Таїланд посилить контроль за казино для розвитку галузі та боротьби з відмиванням грошей

Таїланд планує фіксувати та контролювати фінансові операції відвідувачів казино, щоб запобігти відмиванню грошей у регіоні. Уряд намагається переконати опонентів законопроєкту про легалізацію гральних закладів як частини нових інтегрованих курортів. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Країна Південно-Східної Азії забезпечуватиме дотримання правил відповідальної гри, включаючи заборону реклами казино та відмову у в'їзді особам, які, як вважається, несуть "фінансові ризики", заявив заступник генерального секретаря прем'єр-міністра Петонгтарна Чинавата - Суксіт Шричомкхван.

Правила азартних ігор у Таїланді будуть впроваджені за зразком Сінгапуру, Японії та Об'єднаних Арабських Еміратів, які обмежують кількість ліцензій та вимагають величезних інвестицій.

Кожен розважальний комплекс у Таїланді вимагатиме мінімальних інвестицій у розмірі майже 3 мільярди доларів, сказав він.

Адміністрація Петонгтарн Чинават була змушена відкласти законопроєкт про легалізацію казино на початку цього року через посилення опору з боку релігійних груп, мереж, що виступають проти азартних ігор, та деяких політичних партій. Уряд представив свою ініціативу як спосіб підвищити привабливість туристичної галузі, ключового стовпа економіки Таїланду.

Якщо законопроєкт буде прийнято, це може відкрити шлях для Таїланду до освоєння частки зростаючого світового ринку ігор поряд з Макао та Сінгапуром, а також до використання ще одного потенційного двигуна зростання для стимулювання млявої економіки. За словами чиновників, Wynn Resorts Ltd. та MGM Resorts International виявили зацікавленість в інвестуванні в тайські казино.

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Так звані розважальні комплекси можуть збільшити кількість іноземних туристів на 5-20% та збільшити середні витрати на людину за поїздку у 3-5 разів. Але критики плану розвитку казино стверджують, що ігрові заклади підживлюватимуть залежність від азартних ігор та принесуть користь великому бізнесу й іноземним компаніям, крім того перетворяться на цехи з відмивання грошей.

Відмивання грошей у цих приміщеннях буде практично неможливим" через суворий контроль. Навіть оператори зацікавлені конкурувати в суворо регульованому середовищі - пояснив Суксіт.

Нагадаємо

Верховний адміністративний суд Таїланду зобов’язав колишню прем’єр-міністерку Їнлак Чинават, яка перебуває у добровільному вигнанні, виплатити понад 10 мільярдів бат (приблизно $305 мільйонів) за масштабні збитки, які завдала державі її невдала програма субсидування фермерів. Через неї у 2017 році посадовицю засудили до 5 років ув’язнення за службову недбалість.