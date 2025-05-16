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Тайському забудовнику висунуто звинувачення через обвал висотки в Бангкоку під час березневого землетрусу

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Тайському магнату та інженерам висунуто звинувачення через обвал хмарочосу в Бангкоку під час землетрусу. В результаті обвалу загинули десятки людей.

Тайському забудовнику висунуто звинувачення через обвал висотки в Бангкоку під час березневого землетрусу

Тайському будівельному магнату та інженерам висунуто звинувачення через обвал недобудованого хмарочосу у Бангкоку під час смертельного землетрусу 28 квітня. У результаті обвалу загинули 92 людини. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.

Деталі

Будівля, призначена для розміщення Державного аудиторського управління Таїланду, була єдиною спорудою в цій країні Південно-Східної Азії, яка обвалилася під час землетрусу в сусідній М'янмі 28 березня.

Відомий тайський бізнесмен Премчай Карнасута (Premchai Karnasuta), керівник будівельної компанії разом з інженерами, проектувальниками та будівельниками у п'ятницю здалися поліції, щоб відповісти за звинувачення у кримінальній недбалості, пов'язаній зі смертельним обваленням новобуду.

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Кримінальний суд видав ордери на арешт 17 осіб. З них 15 підозрюваних вже здалися поліції, прибуття ще двох очікується.

Премчай Карнасута, президент Italian Thai Development, однієї з найбільших будівельних компаній Таїланду, та 14 інших підозрюваних були пов'язані з компаніями, відповідальними за проектування та будівництво хмарочосу, повідомив заступник комісара столичної поліції Ноппасін Пунсават (Noppasin Poonsawat). Їх звинуватили в недбалості та порушенні будівельних норм.

Ноппасін додав, що забудовник і підрядники офіційно заперечили звинувачення. Багато з обвинувачених раніше публічно спростовували свою причетність до зведення будівлі та відповідальність за обвал після посилення уваги тайських ЗМІ.

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Заступник комісара поліції також сказав, що експертний аналіз та докази свідчать про те, що будівництво не відповідало будівельним нормам та конструкційним стандартам. Розслідування виявило "структурні недоліки в основній шахті ліфта та неякісний бетон і сталь".

Тайські ЗМІ майже щодня повідомляли про ймовірні порушення в проєкті, включаючи сумнівну документацію та процедурні недоліки. 

Значна увага приділяється спільному підприємству Italian-Thai Development з China Railway No 10, китайською фірмою, що бере участь у глобальних інфраструктурних проектах, зокрема, і в Таїланді.

Нагадаємо

Смертельний землетрус 28 квітня поблизу Мандалая тільки у М'янмі забрав життя понад 3700 людей, десятки досі вважаються зниклими безвісти. У сусідньому Бангкоку землетрус обрушив хмарочос.

Лілія Набока

Лілія Набока

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