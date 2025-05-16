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Тайскому застройщику предъявлено обвинение из-за обрушения высотки в Бангкоке во время мартовского землетрясения

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Тайскому магнату и инженерам предъявлено обвинение из-за обрушения небоскреба в Бангкоке во время землетрясения. В результате обрушения погибли десятки людей.

Тайскому застройщику предъявлено обвинение из-за обрушения высотки в Бангкоке во время мартовского землетрясения

Тайскому строительному магнату и инженерам предъявлены обвинения из-за обрушения недостроенного небоскреба в Бангкоке во время смертельного землетрясения 28 апреля. В результате обрушения погибли 92 человека. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

Здание, предназначенное для размещения Государственного аудиторского управления Таиланда, было единственным сооружением в этой стране Юго-Восточной Азии, которое обрушилось во время землетрясения в соседней Мьянме 28 марта.

Известный тайский бизнесмен Премчай Карнасута (Premchai Karnasuta), руководитель строительной компании вместе с инженерами, проектировщиками и строителями в пятницу сдались полиции, чтобы ответить за обвинения в уголовной халатности, связанной со смертельным обрушением новостроя.

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Уголовный суд выдал ордера на арест 17 человек. Из них 15 подозреваемых уже сдались полиции, прибытие еще двух ожидается.

Премчай Карнасута, президент Italian Thai Development, одной из крупнейших строительных компаний Таиланда, и 14 других подозреваемых были связаны с компаниями, ответственными за проектирование и строительство небоскреба, сообщил заместитель комиссара столичной полиции Ноппасин Пунсават (Noppasin Poonsawat). Им предъявили обвинение в халатности и нарушении строительных норм.

Ноппасин добавил, что застройщик и подрядчики официально отрицали обвинения. Многие из обвиняемых ранее публично опровергали свою причастность к возведению здания и ответственность за обрушение после усиления внимания тайских СМИ.

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Заместитель комиссара полиции также сказал, что экспертный анализ и доказательства свидетельствуют о том, что строительство не соответствовало строительным нормам и конструкционным стандартам. Расследование выявило "структурные недостатки в основной шахте лифта и некачественный бетон и сталь".

Тайские СМИ почти ежедневно сообщали о вероятных нарушениях в проекте, включая сомнительную документацию и процедурные недостатки. 

Значительное внимание уделяется совместному предприятию Italian-Thai Development с China Railway No 10, китайской фирмой, участвующей в глобальных инфраструктурных проектах, в частности, и в Таиланде.

Напомним

Смертельное землетрясение 28 апреля вблизи Мандалая только в Мьянме унесло жизни более 3700 человек, десятки до сих пор считаются пропавшими без вести. В соседнем Бангкоке землетрясение обрушило небоскреб.

Лилия Набока

Лилия Набока

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