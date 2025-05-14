На Крите произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла: есть угроза значительных разрушений

Немецкий исследовательский центр геологических наук сообщил, что в среду на острове Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Потенциально он может привести к значительным разрушениям, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

По данным центра, землетрясение произошло на глубине 83 км, или 51,57 мили. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала несколько меньшее землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Текущие повреждения острова пока неизвестны, хотя USGS оценивает незначительный риск оползней или разжижения, то есть потери структурной целостности почвы.

По данным USGS, подземные толчки, вероятно, ощущались на десятках греческих островов, а также на западном побережье Турции. Подземные толчки также, вероятно, ощущались вглубь страны, вокруг турецких провинций Мугла и Айдын.

О подземных толчках сообщалось вплоть до Египта, Сирии и Израиля. Регион расположен в одной из наиболее сейсмически активных зон Европы, где встречаются Африканская и Евразийская тектонические плиты.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Румынии возле границы с Украиной

Землетрясения являются распространенным явлением в этом регионе, особенно вдоль Эллинской дуги, которая в прошлом привела к нескольким крупным и разрушительным событиям.

На Крите проживает более 624 000 человек, примерно треть населения острова проживает в столице Ираклионе.

Остров также является одним из самых популярных мест отдыха во всей Греции, 15% посетителей прибывают в Ираклион.

Обычно, любое землетрясение магнитудой выше 6,0 может вызвать разрушения, если оно заденет населенный пункт.

По данным Мичиганского технического университета, ежегодно регистрируется примерно 100 землетрясений магнитудой от 6,1 до 6,9.

Дополнение

Землетрясение произошло в 12:08 на глубине 3 км, его почувствовали в разных районах Неаполя - люди выбегали на улицу из домов. Вскоре после первых толчков, произошел афтершок с магнитудой 3,5.