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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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У Неаполі стався землетрус: магнітуда 4,4, відключення світла, евакуація та паніка

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

У Неаполі стався землетрус магнітудою 4,4, що призвів до евакуації, відключення електроенергії та паніки. Епіцентр був у Флегрейських полях, поштовхи відчули в різних районах міста.

У Неаполі стався землетрус: магнітуда 4,4, відключення світла, евакуація та паніка

Землетрус стався о 12:08 на глибині 3 км, його відчули у різних районах Неаполю - люди повибігали на вулицю з будинків. Невдовзі після перших поштовхів, стався афтершок з магнітудою 3,5.

Сейсмічна подія, зафіксована сейсмографами в обсерваторії Везувій/Ingv у Неаполі, EFE та Corriere della Sera, передає УНН.

Деталі

Землетрус магнітудою 4,4 сколихнув у вівторок околиці італійського міста Неаполь (південь) з епіцентром у вулканічній кальдері Флегрейських полів. Також постраждали міста регіону Кампанія, у районах міст Кварто та Поццуолі.

Шок сильно відчувався в Неаполі та його околицях, і багато мешканців і відвідувачів покинули свої домівки як запобіжний захід. Було евакуйовано учнів шкіл, офіси Неаполітанського університету Федеріко II також були евакуйовані.

Крім того було призупинено залізничний рух і довелося призупинити рух лінії метро та міських фунікулерів, ішлося також про відключення електроенергії.  

Сильний поштовх, епіцентр якого знаходився в морі недалеко від узбережжя Поццуолі (місто та муніципалітет у регіоні Кампанія) чітко відчувався на борту корабля, який кількома хвилинами раніше покинув місце висадки

Землетрус магнітудою 4,4 бали зафіксувала камера спостереження в будинку в місті Поццуолі:

На кадрах чути гучний гуркіт, потім все трясеться і падають предмети з меблів, в той час як власник будинку розмовляє по телефону. 

- пише видання Сorriere.

В наступні хвилини було зафіксовано кілька незначних афтершоків, що продовжило невизначеність. У обсерваторії Ingv підтвердили, що згодом після поштовхів магнітудою 4,4, були зафіксовані коливання 3,5 бали.

Вказується, що ругий за силою землетрус відбувся на глибині 2,8 км. За повідомленнями італійських ЗМІ, поштовхи відчули мешканці кількох районів міста, від Вомеро до Посілліпо.

Довідково

Флегрейські поля — це вулканічна область, де часто реєструються землетруси через явище, яке називається брадизизмом, що піднімає рівень землі на основі газу та магми, що накопичуються в глибинах.

Рівно два місяці тому, 13 березня, у цьому районі стався землетрус магнітудою 4,6, який також не спричинив постраждалих чи серйозних руйнувань і вважався найсильнішим землетрусом, зареєстрованим у цьому районі за останні чотири десятиліття.

Нагадаємо

Ввечері 11 травня в Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,4 на глибині 125 км. Епіцентр був за 135 км від українського кордону.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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