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В Неаполе произошло землетрясение: магнитуда 4,4, отключение света, эвакуация и паника

Киев • УНН

 • 648 просмотра

В Неаполе произошло землетрясение магнитудой 4,4, что привело к эвакуации, отключению электроэнергии и панике. Эпицентр находился во Флегрейских полях, толчки ощутили в разных районах города.

В Неаполе произошло землетрясение: магнитуда 4,4, отключение света, эвакуация и паника

Землетрясение произошло в 12:08 на глубине 3 км, его почувствовали в разных районах Неаполя - люди выбежали на улицу из домов. Вскоре после первых толчков произошел афтершок с магнитудой 3,5.

Сейсмическое событие, зафиксированное сейсмографами в обсерватории Везувий/Ingv в Неаполе, EFE и Corriere della Sera, передает УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 4,4 сотрясло во вторник окрестности итальянского города Неаполь (юг) с эпицентром в вулканической кальдере Флегрейских полей. Также пострадали города региона Кампания, в районах городов Кварто и Поццуоли.

Шок сильно ощущался в Неаполе и его окрестностях, и многие жители и посетители покинули свои дома в качестве меры предосторожности. Были эвакуированы ученики школ, офисы Неаполитанского университета Федерико II также были эвакуированы.

Кроме того, было приостановлено железнодорожное движение и пришлось приостановить движение линии метро и городских фуникулеров, речь шла также об отключении электроэнергии.  

Сильный толчок, эпицентр которого находился в море недалеко от побережья Поццуоли (город и муниципалитет в регионе Кампания) четко ощущался на борту корабля, который несколькими минутами ранее покинул место высадки

Землетрясение магнитудой 4,4 балла зафиксировала камера наблюдения в доме в городе Поццуоли:

На кадрах слышен громкий грохот, потом все трясется и падают предметы с мебели, в то время как владелец дома разговаривает по телефону. 

В последующие минуты было зафиксировано несколько незначительных афтершоков, что продолжило неопределенность. В обсерватории Ingv подтвердили, что впоследствии после толчков магнитудой 4,4, были зафиксированы колебания 3,5 балла.

Указывается, что ругий по силе землетрясение произошло на глубине 2,8 км. По сообщениям итальянских СМИ, толчки почувствовали жители нескольких районов города, от Вомеро до Посиллипо.

Справочно

Флегрейские поля - это вулканическая область, где часто регистрируются землетрясения из-за явления, которое называется брадизизмом, что поднимает уровень земли на основе газа и магмы, накапливающихся в глубинах.

Ровно два месяца назад, 13 марта, в этом районе произошло землетрясение магнитудой 4,6, которое также не повлекло пострадавших или серьезных разрушений и считалось самым сильным землетрясением, зарегистрированным в этом районе за последние четыре десятилетия.

Напомним

Вечером 11 мая в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на глубине 125 км. Эпицентр был в 135 км от украинской границы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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