Землетрус магнітудою 4,4 стався в Румунії біля кордону з Україною
Київ • УНН
Ввечері 11 травня в Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,4 на глибині 125 км. Епіцентр був за 135 км від українського кордону.
Ввечері у неділю, 11 травня, в Румунії неподалік кордону з Україною стався землетрус. Про це повідомляє румунський Національний інститут фізики Землі, інформує УНН.
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Вказується, що підземні поштовхи було зафіксовано у сейсмічній зоні Вранча о 21:34 за місцевим часом.
На глибині 125,0 км стався середній землетрус магнітудою 4,4. Інтенсивність: III
В Інституті уточнили, що епіцентр землетрусу розташовувався на заході від Фокшані, поблизу міст Бузеу, Сфанту-Георге, Брашова та Плоєшті.
Водночас в українському Головному центрі спеціального контролю повідомили, що епіцентр стихії був за 135 км від кордону з Україною.
"За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних", - уточнили в Центрі.
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В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6 балів: поштовхи відчула Колумбія25.04.25, 16:21 • 2743 перегляди