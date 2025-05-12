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Землетрус магнітудою 4,4 стався в Румунії біля кордону з Україною

Київ • УНН

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Ввечері 11 травня в Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,4 на глибині 125 км. Епіцентр був за 135 км від українського кордону.

Землетрус магнітудою 4,4 стався в Румунії біля кордону з Україною

Ввечері у неділю, 11 травня, в Румунії неподалік кордону з Україною стався землетрус. Про це повідомляє румунський Національний інститут фізики Землі, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що підземні поштовхи було зафіксовано у сейсмічній зоні Вранча о 21:34 за місцевим часом.

На глибині 125,0 км стався середній землетрус магнітудою 4,4. Інтенсивність: III

- йдеться у повідомленні.

В Інституті уточнили, що епіцентр землетрусу розташовувався на заході від Фокшані, поблизу міст Бузеу, Сфанту-Георге, Брашова та Плоєшті.

Водночас в українському Головному центрі спеціального контролю повідомили, що епіцентр стихії був за 135 км від кордону з Україною.

"За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних", - уточнили в Центрі.

Нагадаємо

На початку травня у Чилі та Аргентині зафіксували землетрус магнітудою 7,5. Влада Чилі попередила про загрозу цунамі та оголосила евакуацію прибережної зони.

В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6 балів: поштовхи відчула Колумбія25.04.25, 16:21 • 2743 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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