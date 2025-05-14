На Криті стався землетрус магнітудою 6,3 бала: є загроза значних руйнувань

Німецький дослідницький центр геологічних наук повідомив, що у середу на острові Крит у Греції стався землетрус магнітудою 6,3 бала. Потенційно він може призвести до значних руйнувань, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

За даними центру, землетрус стався на глибині 83 км, або 51,57 милі. Геологічна служба США (USGS) зафіксувала дещо менший землетрус магнітудою 6,1 бала.

Поточні пошкодження острова наразі невідомі, хоча USGS оцінює незначний ризик зсувів або розрідження, тобто втрати структурної цілісності ґрунту.

За даними USGS, підземні поштовхи, ймовірно, відчувалися на десятках грецьких островів, а також на західному узбережжі Туреччини. Підземні поштовхи також, ймовірно, відчувалися вглиб країни, навколо турецьких провінцій Мугла та Айдин.

Про підземні поштовхи повідомлялося аж до Єгипту, Сирії та Ізраїлю. Регіон розташований в одній з найбільш сейсмічно активних зон Європи, де зустрічаються Африканська та Євразійська тектонічні плити.

Землетрус магнітудою 4,4 стався в Румунії біля кордону з Україною

Землетруси є поширеним явищем у цьому регіоні, особливо вздовж Еллінської дуги, яка в минулому призвела до кількох великих і руйнівних подій.

На Криті проживає понад 624 000 осіб, приблизно третина населення острова проживає у столиці Іракліоні.

Острів також є одним з найпопулярніших місць відпочинку у всій Греції, 15% відвідувачів прибувають до Іракліона.

Зазвичай, будь-який землетрус магнітудою вище 6,0 може спричинити руйнування, якщо він зачепить населений пункт.

За даними Мічиганського технічного університету, щороку реєструється приблизно 100 землетрусів магнітудою від 6,1 до 6,9.

Доповнення

Землетрус стався о 12:08 на глибині 3 км, його відчули у різних районах Неаполю - люди повибігали на вулицю з будинків. Невдовзі після перших поштовхів, стався афтершок з магнітудою 3,5.