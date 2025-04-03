Землетрус у М'янмі забрав життя вже 3085 людей

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався в М'янмі майже тиждень тому, зросла в четвер до 3085 осіб, на тлі того, як пошуково-рятувальні групи виявили нові тіла, заявив уряд під керівництвом військових, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

У короткій заяві військові повідомили, що ще 4715 людей отримали поранення, а 341 зникли безвісти.

Епіцентр п'ятничного землетрусу магнітудою 7,7 знаходився недалеко від Мандалая, другого за величиною міста М'янми. Він обрушив тисячі будівель, пошкодив дороги та зруйнував мости у багатьох регіонах.

Місцеві ЗМІ повідомляють про жертви, які були набагато вищі за офіційні цифри, і з урахуванням того, що телекомунікації повсюдно відсутні, а багато місць важкодоступні, вважається, що цифри можуть різко зрости в міру надходження нових подробиць.

Водночас через п'ять днів після землетрусу все ще знаходили і витягували з-під завалів тих, хто вижив.

Вплив на конфлікт

Військові М'янми захопили владу у 2021 році у демократично обраного уряду Аун Сан Су Чжі, що спровокувало те, що перетворилося на громадянську війну.

За даними Організації Об'єднаних Націй, землетрус посилив і без того важку гуманітарну кризу: понад 3 мільйони людей були змушені залишити свої будинки, а майже 20 мільйонів потребували допомоги ще до того, як він стався.

На тлі зростаючих побоювань, що бойові дії, що продовжуються, можуть перешкодити зусиллям з надання гуманітарної допомоги, військові оголосили тимчасове припинення вогню в середу до 22 квітня. Ця заява послідувала за односторонніми тимчасовими припиненнями вогню, оголошеними збройними групами опору, що виступають проти військового правління.

У заяві військових говориться, що вони все одно вживуть "необхідних" заходів проти цих груп, якщо вони використовують припинення вогню для перегрупування, навчання чи атак.

Бангкок

У Бангкоку, де землетрус обрушив хмарочос, що будувався, пошук тих, хто вижив, і тіл продовжився, на тлі того, як губернатор Чадчарт Сіттіпунт заявив, що серед уламків було виявлений "можливий звук життя". У місті загинуло 22 особи, а 35 отримали поранення, в основному через обвалення недобудованого хмарочоса.