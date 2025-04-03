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Землетрясение в Мьянме унесло жизни уже 3085 человек

Киев • УНН

 • 11065 просмотра

Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 3085 человек. Военные объявили временное прекращение огня до 22 апреля.

Землетрясение в Мьянме унесло жизни уже 3085 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме почти неделю назад, возросло в четверг до 3085 человек, на фоне того, как поисково-спасательные группы обнаружили новые тела, заявило правительство под руководством военных, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В коротком заявлении военные сообщили, что еще 4715 человек получили ранения, а 341 пропал без вести.

Эпицентр пятничного землетрясения магнитудой 7,7 находился недалеко от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. Он обрушил тысячи зданий, повредил дороги и разрушил мосты во многих регионах.

Местные СМИ сообщают о жертвах, которые были намного выше официальных цифр, и с учетом того, что телекоммуникации повсеместно отсутствуют, а многие места труднодоступны, считается, что цифры могут резко возрасти по мере поступления новых подробностей.

В то же время через пять дней после землетрясения все еще находили и извлекали из-под завалов выживших.

Влияние на конфликт

Военные Мьянмы захватили власть в 2021 году у демократически избранного правительства Аун Сан Су Чжи, что спровоцировало то, что превратилось в гражданскую войну.

По данным Организации Объединенных Наций, землетрясение усугубило и без того тяжелый гуманитарный кризис: более 3 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а почти 20 миллионов нуждались в помощи еще до того, как он произошел.

На фоне растущих опасений, что продолжающиеся боевые действия могут помешать усилиям по оказанию гуманитарной помощи, военные объявили временное прекращение огня в среду до 22 апреля. Это заявление последовало за односторонними временными прекращениями огня, объявленными вооруженными группами сопротивления, выступающими против военного правления.

В заявлении военных говорится, что они все равно примут "необходимые" меры против этих групп, если они используют прекращение огня для перегруппировки, обучения или атак.

Бангкок

В Бангкоке, где землетрясение обрушило строящийся небоскреб, поиск выживших и тел продолжился, на фоне того, как губернатор Чадчарт Ситтипунт заявил, что среди обломков был обнаружен "возможный звук жизни". В городе погибло 22 человека, а 35 получили ранения, в основном из-за обрушения недостроенного небоскреба.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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