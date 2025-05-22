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Актуальне

Bild

Financial Times

El País

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The Guardian

Таїланд зобов’язав колишню прем'єрку виплатити 305 млн доларів компенсації за збитки від її "рисової" схеми

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Верховний суд зобов'язав Їнлак Чинават компенсувати збитки від програми підтримки фермерів. У 2017 році її засудили до 5 років за недбалість.

Таїланд зобов’язав колишню прем'єрку виплатити 305 млн доларів компенсації за збитки від її "рисової" схеми

Верховний адміністративний суд Таїланду зобов’язав колишню прем’єр-міністерку Їнлак Чинават, яка перебуває у добровільному вигнанні, виплатити понад 10 мільярдів бат (приблизно $305 мільйонів) за масштабні збитки, які завдала державі її невдала програма субсидування фермерів. Через неї у 2017 році посадовицю засудили до 5 років ув’язнення за службову недбалість. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За інформацією видання, 22 травня суд Таїланду ухвалив рішення у справі колишньої прем’єрки Їнлак Чинават, зобов’язавши її компенсувати державі 10 мільярдів бат (близько $305 мільйонів) за збитки, пов’язані з провальною програмою підтримки фермерів, яка діяла під час її перебування при владі.

Цей вирок став продовженням тривалої судової історії, яка бере початок ще з 2017 року, коли Їнлак була визнана винною у службовій недбалості та заочно засуджена до п’яти років позбавлення волі. Політикиня досі мешкає за кордоном, аби уникнути тюремного ув’язнення.

Суд зазначив, що Їнлак "виконувала обов’язки з грубою недбалістю, що завдало шкоди державі, і тому повинна виплатити компенсацію". Водночас суд визнав, що попереднє зобов’язання сплатити 35 мільярдів бат було незаконним і перевищувало допустимі межі відповідальності.

Рішення суду було ухвалене на тлі політичного повернення партії "Феу Тай" до влади, що відбулося менш ніж за два роки до цього, а також після гучного повернення її брата Таксіна до Таїланду після 15-річного вигнання. Родина Шинаватів і далі наполягає, що стала мішенню політичної розправи з боку армії та консервативного істеблішменту.

Коментуючи вирок, Їнлак заявила: "Наказ про виплату 10 мільярдів бат є надмірним".

Додамо

Їнлак, представниця політичної династії Шинаватів і молодша сестра колишнього прем’єра Таїланду Таксіна Чинавата, прийшла до влади в 2011 році та залишила посаду невдовзі перед військовим переворотом у 2014-му. Зараз вона є тіткою чинного прем’єра Паетонґтана Чинавата.

Рисова програма, яку активно просувала партія Pheu Thai, передбачала закупівлю рису у фермерів за цінами, що на 50% перевищували ринкові. В результаті на складах накопичилися мільйони тонн непроданого зерна, а держава зазнала мільярдних збитків.

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